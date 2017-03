LOS INTACHABLES

La feliz pareja compuesta por Miguel Blesa y Rodrigo Rato sigue por ahora en libertad. No irán a las cárceles donde solo los pobres de pedir justicia pasan largas temporadas. La Sección Cuarta de lo Penal ha rechazado imponer medidas cautelares a estos señores por el célebre caso de las tarjetas 'black'. El tribunal nos explica, en su caudaloso idioma jurídico, que ambos banqueros guardaron un comportamiento absolutamente cabal, aunque sus cuentas no estén cabales. Son personas bien educadas. De momento, no irán a la trena y continuarán su tren de vida hasta que descarrile. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzán había solicitado el ingreso en prisión de estos próceres, pero eso era eludible con fianzas de hasta 100.000 euros y retiradas del pasaporte. ¿Será por dinero? Los jueces resaltan que durante el tiempo de la investigación se han portado muy bien y han acudido a todas las llamadas, ya que tienen muy buen oído para todo. No solo para el dinero.

Hablaba Azorín, para demostrar que no era totalmente mudo, de la condensación del tiempo. No son los mismos unos años de cárcel, aunque sean dos o tres, que una semana de vida. La vocación del ser humano es la libertad y nadie debe alegrarse de que encierren a un semejante. El problema es que hay algunos que no deben andar sueltos ni llevarlos con cadena. ¿Cómo se soluciona eso? Es un error, que parte de lo que Cernuda llamó «el error de estar vivo», que da a creer que todos los problemas tienen solución. Algunos hay que conllevarlos, como el de Cataluña, sin ir más lejos, y otros necesitan que los lleven los demás a ver si tienen más suerte y reparten mejor su rumbo. Si empujamos todos la carga parece más liviana, pero hay quien no quiere meter el hombro.