SIN PAPELES, SIN NADA

Casi la mitad de los hispanos que viven en Estados Unidos temen que los expulsen a portes pagados. ¡Vaya papeleta que les espera a los que no tienen papeles! Antes temían que los empapelaran, pero ahora les da miedo no tener sus papeles en regla y que les echen a sus países de origen. Nada mejor para luchar contra la pobreza, que siempre es una afrenta, que impedir que los pobres se hagan visibles. Ojos que no ven, corazón que no siente, aunque se les acompañe en el sentimiento. Ahora también la Comisión Europea, que los ha contado, pide expulsar a un millón de los llamados indocumentados, que también nacieron desnudos y llorando, porque la vida «empieza en lágrimas y caca». ¿Dónde irán los que no tienen un papel que llevarse al culo porque no han comido?. Bruselas y cree que expulsando a un millón de extranjeros las cosas podrían ir mejor para los nativos. La hospitalidad ha muerto y a los extranjeros, si son pobres, los confundimos con marcianos. Quieren que regresen a sus países de origen aunque no tengan ni país ni origen. Echando a un millón de migrantes irregulares las cosas podrían ir mejor para los de dentro, que andamos muy bien de papeles.

Es cierto que en España ha ganado la Seguridad Social en el mes pasado casi 75.000 afiliados. Las cosas van mejor para los que tenemos cosas, no digamos para los que tienen casas y más casas en las zonas llamadas «exclusivas», que son las que excluyen la cercanía de los indigentes. Solo verlo representa un reproche. No podemos tirar la primera piedra, ya que eso corresponde siempre a los financieros o a los maridos de la mujer adúltera. Nos alegramos de que todo empiece a mejorar para «los con papeles». Dan ganas de gritar: ¡el señor Roig al poder! Mercadona es la patria de nuestro barrio. Ha creado 4.000 empleos nuevos. Sólo haciendo las cosas bien, con talento y con formalidad, en vez de estudiar mociones de censura.