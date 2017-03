De todos los prejuicios absurdos (o sea, de todos los prejuicios) hay algunos que me resultan más extraños que otros. Los seres humanos no acabamos de aprender que adjudicar características morales a una colectividad es una chorrada. Que en todos lados hay seres humanos decentes, la mayoría, pero también gilipollas y sádicos y estúpidos, y que los porcentajes de unos y otros no dependen de que uno sea negro, blanco, católico o adorador de serpientes.

No hay modo. Pero, decía, de todos esas construcciones mentales que tanto daño nos hacen, de siempre me ha intrigado la que persigue a los homosexuales. O sea. Quizá en los genes de nuestros ante-antepasados se inscribiera que, puestos a elegir, mejor que se murieran de hambre los tipos de la tribu de al lado que los de la nuestra. Yo qué sé, el nosotros-ellos ése de siempre.

Pero los homosexuales no son 'ellos' desde ese punto de vista. Son 'nosotros' porque en todos y cada uno de los grupos humanos hay homosexuales. Gente que es como el resto de la gente, sólo que a la hora de meterse a la cama prefieren a otro del mismo sexo. Y ya está, ésa es su diferencia. Igual de negro o de chino o de musulmán que el vecino, igual de cabrón o santo en potencia que él, pero con un gusto distinto a la hora del roce. Y sin embargo, ahí están, siendo ilegales en un porrón de países, malmirados en otro montón y sólo ganando sus derechos con dificultad en un puñado de rincones, como el nuestro. Pero, qué cosas, hasta aquí nos asoma de vez en cuando el ganado ultra, nos monta un autobús naranja y se piensa que está haciendo un bien a la humanidad señalando, en fin, que son 'ellos', que no son nosotros, que hacen daño a no se qué o a no se quién. Lo único que me consuela es que, pese a todos los 'Hazteoir' de ayer, hoy y el futuro, la gente seguirá haciendo con las cosas del querer lo que santamente desee. Como ha hecho siempre, como siempre hará. Por muy difícil que algunos cabestros se empeñen en ponérselo.