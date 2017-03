Juncker va por libre

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, puso ayer en circulación un formulario con cinco respuestas posibles para la crisis que la Unión atraviesa frente al 'brexit'. Seguir como hasta ahora, retroceder en la integración política para preservar el mercado único, avanzar mediante cooperaciones o coaliciones voluntarias, devolver competencias a los países socios, o restablecer la nunca aplicada máxima de la unidad sin fisuras para todo. La iniciativa de Juncker tiene la virtud de exponer con crudeza la situación, pero es más que dudoso que sirva realmente para solventar el problema. El 25 de marzo el Consejo Europeo se reunirá en Roma con motivo del 60 aniversario de la firma fundacional de la Unión. Cuatro semanas antes el presidente de la Comisión ha hecho público un diagnóstico que desborda la cohesión comunitaria, con un test dirigido a los gobiernos y a los países, sin siquiera cerciorarse de si los integrantes del Consejo Europeo van a tenerlo en cuenta. No es una mera cuestión de procedimiento cuando el 'formulario Juncker', acompañado de sus manifestaciones públicas al respecto de las opciones que pretende someter a la consideración de los gobiernos y junto a las indicaciones que ha transmitido para un control más estricto de fronteras, es toda una invitación a que cada cual se encamine por donde quiera, incluyendo las distintas combinaciones que pudieran darse, por ejemplo, con 'cooperaciones reforzadas' entre unos socios y devoluciones de competencias a favor de otros. La UE no es lo que era antes del 'brexit'. Pero el menú ofrecido por Juncker es tan abierto que contribuye a que la 'Europa a 27' ni siquiera esté en condiciones de afrontar la negociación con el Reino Unido. La idea de «hacer menos pero mejor» expuesta estos días por el presidente de la Comisión resulta sugerente. Pero no alcanza a ser más que un eslogan cuando se somete a la Unión a un 'a modo de plebiscito' que la desintegraría. Lo peor es que Jean Claude Juncker asoma como el dirigente europeo que revela las verdades del colapso comunitario, frente a la renuencia de los gobiernos a pronunciarse y comprometerse por una vía de solución. Juncker interpela a Europa como si acabara de llegar a las instituciones, y Europa no tiene más remedio que ignorar su emplazamiento si quiere salir de ésta.