Escribía hace unos días un prestigioso columnista norteamericano que Donald Trump, el nuevo presidente, sólo dice la verdad cuando amenaza. Y debe de ser cierto, porque las amenazas, por esperpénticas que parezcan, las ejecuta de una manera implacable. Pero otras verdades no dice envueltas en su verborrea, cosa bastante lógica porque hasta ahora, a base de mentiras, su tardía carrera política le ha proporcionado resultados espectaculares. No puede decirse que haya sido el descubridor de la política de mentiras pero sí quien la encumbró a categoría. Claro que no es el único. Valiéndose de mentiras y falsas verdades, que son conceptos muy parecidos, unos cuantos líderes antieuropeístas británicos sacaron adelante el 'brexit', que a muchos de ellos ya les causa mareos. Y aquí dentro ocurre algo parecido con los métodos de los secesionistas catalanes para estimular el independentismo que no demuestran el más mínimo pudor, ni institucional ni personal, en valerse de mentiras y hasta calumnias para conseguir sus objetivos. La demagogia siempre ha empañado la política, pero actualmente ha dado un paso adelante con su evolución hacia la mentira.

El recurso político de la mentira como vía para atraerse apoyos y conseguir votos ha desplazado a la tradición de las ideas, que ya nadie parece preocuparse ni de expresar ni de escuchar, y de los proyectos y planes serios de actuación desde el poder para cambiar o mejorar la sociedad. Es más fácil recurrir a las mentiras que muchos ciudadanos quieren escuchar y no analizan antes de creer. Sorprende que esto ocurra en unos tiempos en que los niveles culturales han aumentado de manera sensible y parecería lógico que la capacidad de raciocinio hubiese aumentado también.

Pero algo falla. Hay quien atribuye a molicie mental de los ciudadanos el no profundizar en los argumentos, acusaciones y promesas que formulan a veces con tanta impunidad verbal quienes intentan convencernos de que aceptemos sus dogmas a ciegas. Las redes sociales, que difunden indiscriminadamente cuanto se les pone al alcance, tienen una enorme responsabilidad en esta situación. Los medios de comunicación tradicionales, particularmente la prensa impresa, ofrece la versión de los hechos con rigor y administra las opiniones con respeto a la verdad pero a muchos les resulta más cómodo quedarse con la primera y más frívola tergiversación que se les ofrece.

Los sistemas democráticos representativos que canalizan tradicionalmente las elecciones políticas corren serio peligro. El que la mentira se esté convirtiendo en un instrumento fácil y rápido para conseguir el éxito de quienes la utilizan sin escrúpulos es peligroso. En Cataluña, y es un ejemplo, ya estamos viendo cómo son las CUP, el minipartido antisistema es el que tiene agarrada la sartén por el mando de la gobernación, el que impone las grandes decisiones mientras en el mundo es Donald Trump quien con su cóctel de amenazas y mentiras nos encamina hacia una nueva guerra fría.