LO UNO POR LO OTRO

El impetuoso amo del mundo dice que hay que ganar las guerras futuras antes de que empiecen y ha elevado el gasto militar quitándoselo a la ayuda exterior y al medio ambiente, que ya está en menos de la mitad. El guerrero de cabellera amarilla es un precursor y ha dado las instrucciones necesarias para incrementar los gastos de defensa antes de que les ataque nadie. Más vale prevenir que curar, porque las heridas de guerra son incurables. Cree que reforzar el sector militar es barato. Los 54.000 millones de dólares asignados al gasto de defensa, que incluyen los gastos de ataque, se deducirán de otras partidas, que ya están partidas por el eje. Eso de que lo uno siempre tenga que ir por lo otro nunca ha tenido solución, pero los contables siguen discutiendo, aunque todos estén bajo sospecha. Lo que está claro es que cada vez que el presidente electo del país más poderoso del universo pronuncia un discurso sube el precio de la pólvora.

Para ganar las guerras del futuro hay que declararlas antes de que comiencen y el terrible Trump puede ser odioso, pero no es un traidor porque avisa y porque despierta a los desavisados que creen en el sueño kantiano de la paz perpetua que jamás han visto. Desde que el mundo es mundo y está alejado de la mano de Dios, que no se ocupa de nuestras pequeñas cosas, allá en su azul de luceros, que dijo Juan Ramón Jiménez, que era un místico descreído y no como otros que creemos en algunas cosas tan verdaderas como inverosímiles. Por ejemplo repetido, hoy empieza marzo, que antiguamente fue el primer mes del año y por eso Rómulo se lo dedicó a su papá, el dios Marte. El tiempo se quita años, pero se conserva muy bien. No aparenta la edad que tiene, como el mar.