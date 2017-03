Sustentar un proyecto político en la negativa a su rival conduce indefectiblemente al fracaso porque si el mensaje que se traslada es que estamos aquí para tratar de impedir que otro vuelva a ocupar ese hueco no se transmite al votante el ideario que es en esencia el manual básico que dirige al electorado en uno u otro sentido, especialmente a los indecisos, que son los que tienen la sartén por el mango desde que el bipartidismo pasó a mejor vida. Los odios no son buenos compañeros de viaje y mucho menos en política.

En el nuevo arenero político no es patrimonio exclusivo de una formación emprender esta estrategia suicida, pero lo cierto es que Pedro Sánchez es el mejor ejemplo para ilustrar que sus reiterados 'no es no', que se han convertido en su frase de cabecera, no llevan a buen puerto. Basta recordar que su empecinamiento le costó la cabeza. Las consecuencias del decalaje entre el exsecretario general de los socialistas y su partido han sido claramente lesivas para las siglas del PSOE, que se enfrenta a unas primarias con dos candidatos en liza y con la corriente oficial esperando que la lideresa andaluza dé un paso al frente para salvar de la quema, dicen, un partido hecho trizas y más resquebrajado que nunca.

Pero como el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, Sánchez se arroga para él la izquierda denostando a su partido y recupera su ira hacia el PP de precampaña para la campaña hacia las primarias de marzo. Lo volvió a demostrar el pasado domingo en Aldeanueva de Ebro en un mitin en el que lo importante era quién no estaba ahí más que las presencias. Y las había. Ni Luena, ni Francisco Ocón, miembro de la gestora... Grandes ausencias que ofrecen la imagen de un PSOE que sufre fatiga de materiales.