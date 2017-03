Por la dignidad final

La atención al final de la vida, mediante cuidados paliativos que alivien el dolor innecesario sin relación alguna con la eutanasia, es un derecho inalienable de las personas y va asociado a la atención sanitaria que se ha incorporado a nuestro estado de bienestar. Sin embargo, tal intervención no ha sido objeto en España de la atención debida. Y de ahí que la Organización Médica Colegial y la Sociedad de Cuidados Paliativos hayan propuesto una nueva ley del final de la vida, que incluya el derecho a la sedación siempre que esté bien indicada. En nuestro país, 225.000 pacientes necesitan atención paliativa, de los que se estima que 50.000 requieren cuidados avanzados y no los reciben, una situación que los lleva a morir con sufrimiento evitable. Asimismo, el coordinador del Grupo de Atención al Final de la Vida de la OMC, Marcos Gómez, ha explicado que hay cerca de 20.000 españoles que «sufren intensamente» con síntomas imposibles de tratar si no es mediante la sedación paliativa, y sin embargo el sistema no se la proporciona. España ocupa el lugar 14 en Europa en este terreno, lo que indica que necesitamos aplicar más recursos, y ninguna universidad pública proporciona formación en esta materia, pese a las exigencias del Plan Bolonia. En definitiva, tenemos que apresurarnos de una vez a cubrir en todos los sentidos un hueco que dignificará el tránsito postrero que cada año realiza medio millón de españoles.