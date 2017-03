La cara B del Hospital San Pedro

Asistimos a una fecha señalada e hito de la sanidad riojana, el 10º aniversario del Hospital San Pedro, sobre el que me gustaría realizar algunas reflexiones como trabajadora sanitaria pública convencida y como contrapunto a los fastos oficiales que, a buen seguro, no faltarán.

Más allá de ser una faraónica infraestructura, el Hospital San Pedro se ha constituido en buque insignia de las transferencias sanitarias a La Rioja, gestionada desde y hasta el PP, por cierto con insuficiente partida presupuestaria.

Arquitectónicamente, según la moda del momento se impuso el diseño en formato 'aeropuerto', con grandes espacios comunes (hall, salas de espera y pasillos), diáfanos, de techos altos y amplios ventanales que rezuman frialdad, que nos deshumanizan y nos empequeñecen. Y no sólo eso, además descuidan nuestra intimidad en enormes salas de espera de un sinfín de consultas que recuerdan efectivamente a cualquier aeropuerto o centro comercial. Y, paradógicamente, frente a estas grandes áreas de espera, encontramos con unas consultas mínimas en las que pasa con dificultad una silla de ruedas, en las que la camilla de exploración no tiene separación alguna y en las que el protagonista de la función es la pantalla del ordenador, en muchos casos trasladándose a ésta la relación médico-paciente.

Dejando al margen el continente, cabe preguntarse: ¿qué mejoras ha introducido este Hospital en el contenido, es decir, en la prestación del servicio público de salud de nuestra comunidad?

No negaré que haya habido avances y, para señalarlos, la Consejera y su gabinete de comunicación, imagen y marketing institucional se bastan y se sobran. Pero me parece fundamental señalar que desde las transferencias sanitarias en La Rioja los trabajadores hemos asistido impotentes al menosprecio profesional provocado por nuestras autoridades sanitarias toda vez que han puesto con demasiada frecuencia sus objetivos político-ideológicos por delante.

Aún recuerdo al exconsejero Pedro Soto rompiendo la inercia del modelo Insalud, al destituir de un plumazo a los jefes de servicio vitalicios del Hospital San Millán por vía de jubilación forzosa a los 65 años, para proceder al nombramiento digital indiscriminado que la libre designación ha supuesto en estos largos 15 años, en los que claramente se ha abusado de la discrecionalidad política.

También queda en su haber el inicio de las privatizaciones en la sanidad pública riojana a golpe de conciertos de gran parte de las pruebas radiológicas riojanas, de suculentas intervenciones quirúrgicas y de camas de convalecencia -por cierto en habitaciones de uso doble a diferencia del empeño oficial de las habitaciones individuales del Hospital San Pedro-.

Todas estas privatizaciones se han hecho a un alto precio, sin memoria económica ni justificación previa de la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios, a lo que obliga la ley, como también echa en falta el último informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2015.

Una deriva infame cuyo relevo tomó José Ignacio Nieto para imponer importantes recortes económicos que han dejado una plantilla maltrecha en la que no se han cubierto jubilaciones ni muchas de las sustituciones necesarias. La consecuencia lógica, un incremento de la carga asistencial de todos los profesionales y un aumento -no reconocido oficialmente- de las listas de espera. Y frente a ello, y a lo que marcaban estos tiempos de crisis, no solo se mantuvieron sino que aumentaron las partidas de los conciertos sanitarios riojanos.

Y por último, llegamos a la actual consejera María Martín, cara amable del PP en minoría parlamentaria, en la que se avanza a pasitos muy pequeños y de cara a la galería en temas básicos de negociación colectiva, como la bolsa de empleo o la raquítica carrera profesional.

Paralelamente, se anuncia a bombo y platillo pactos por la sanidad vacíos de contenido, planes de salud ambiciosos que no acaban de arrancar -léase como ejemplo la asistencia de enfermos crónicos- y transparencia a raudales en las listas de espera y la libre elección de médico que chocan con la tozuda realidad de los pacientes pendientes de una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.

Entretanto, las privatizaciones siguen enquistadas, parasitando al sistema público riojano, inamovibles desde hace más de 10 años. Valga como ejemplo el polémico cierre del parking público del Hospital San Pedro con el único fin de derivar la ocupación de las plazas de aparcamiento al parking privatizado del CIBIR, lo que redundará en mayores beneficios para esa empresa.

En definitiva, sigue sin ser oro todo lo que reluce. Más bien yo diría que es humo y fuegos de artificio con la clara voluntad política de enmascarar el deterioro del sistema público condicionado por la escasez de recursos y la falta de voluntad política. Toda vez que diez años después, el inicial efecto deslumbrante de tan magna infraestructura ya no consigue hacer sombra a la simple y obvia realidad.