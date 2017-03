Trump se rearma

Vistos los precedentes, no es una sorpresa completa la afirmación del presidente Trump de que los EE UU modernizarán y ampliarán su arsenal militar nuclear, de modo que su innegable primer puesto como potencia militar disuasoria se mantenga y se refuerce. Como de costumbre, parece razonable poner una cierta sordina a lo que debería ser otra de las ocurrencias de un dirigente político aparentemente incapaz de mostrarse racional y comedido en sus declaraciones, máxime en un asunto tan trascendental. El presidente es constitucionalmente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en esa condición tiene las claves del temido gatillo. Pero el mundo espera que nunca deba ser activado porque, y eso es mérito del mundo entero y singularmente de las superpotencias atómicas, hay un excelente Tratado de No Proliferación firmado (por Moscú y Washington en 1964) que no solo limita los arsenales y provee las suficientes medidas de confianza a todas las partes, sino que canceló las pruebas atómicas. Así, es preferible suponer que la salida de tono de Trump es una más, hija de su carácter y su condición de líder bisoño que no sabe que lo es. Moscú no aceptaría el aumento sugerido por el presidente y el cambio de la célebre paridad estratégica.