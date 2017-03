La piedad ha muerto y los que huyen de la guerra y de la miseria no tienen dónde meterse. Alemania, tan hospitalaria hace poco tiempo, ha sufrido más de 3.500 agresiones xenófobas en 2016 y todo indica que van a seguir aumentando. Que se queden en su casa, parece ser el lema, que incluye a los que nunca tuvieron casa propia. Antes se decía eso de 'llamad que se os abrirá', pero ahora se les da directamente con la puerta en las narices. Mejor es que no llamen. El endurecimiento de las leyes de asilo se lo está poniendo más difícil a los que ya lo tenían imposible. La violencia contra los migrantes es un asunto antiguo, sólo disimulado cuando nos convenía que vinieran desde cualquier nación para desempeñar los puestos de trabajo que despreciábamos los nativos. 'Ni sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió', dice nuestro malévolo refranero, que ofrece la ventaja de suministrar recetas para todos los gustos.

En general, los refugiados se distinguen de los turistas en que si los ponen boca abajo no se les cae ningún euro. Son pobres de pedir asilo y hay muchos hermanos, sangre de hispania fecunda que dijo el padre Rubén Darío, que aspiran a que les atiendan sin cambiar de idioma, mientras los tesoreros se hacen cada vez más políglotas y les da igual depositar su dinero en Filipinas o en cualquier otro sitio donde el lenguaje sea común, ya que se habla de oído y los menesterosos no suenan, aunque griten. Como 'lo pequeño es grande', si es nuestro, lo que más nos preocupa es el desguace. Los líderes separatistas de Cataluña son pesadísimos, mientras Felipe VI les pide dos cosas que no tienen: lealtad y generosidad. Por pedir que no quede, pero ya está bien de amenazas, como las del dirigente nacionalista Francesc Homs, que dice que si hay condena por el 9-N «será el fin del Estado español». Mucha chulería es esa. Incluso más de la que podamos tolerar los demás españoles y los refugiados.