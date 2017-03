LA AUDITORA

La empresa auditora PriceWaterHouseCoopers ha pedido disculpas por traspapelar la tarjeta con el título a la mejor película en la gala de los Oscar. La firma era la encargada de custodiar y garantizar que los sobres y los premios eran los elegidos por los académicos, pero un incomprensible fallo de organización provocó un ridículo sin parangón.

PriceWaterHouseCoopers se ha apresurado a admitir el error y ha anunciado que abrirá una investigación para comprobar cómo fue posible semejante metedura de pata. Y todo, y confío en que sabrán disculparme los amantes del séptimo arte, porque la armó parda con el premio gordo del cine norteamericano. Yo quiero recordar el papelón de esta consultora, por ejemplo, en el nacimiento de Bankia, auditando algunas de las operaciones de fusión que dieron lugar al gigante verde con pies de barro y final dramático: un agujero de miles de millones de euros urgido de un rescate bancario sin precedentes.

PriceWaterHouseCoopers no es la única que ha estado relacionada con los escándalos financieros que han estallado en los últimos años en España. Un repaso a la hemeroteca te devuelve a los titulares generados por AVA, PSV, Huarte, Banesto, Gescartera, Pescanova... Porque al igual que la gestora de los galardones de Hollywood, Arthur Andersen, Ernst & Young, KPMG, Deloitte... tienen tras de sí un currículo de infracciones por no hacer bien su trabajo y provocar gravísimos perjuicios a personas físicas y jurídicas. Y, sinceramente: entre la 'tragedia' escenificada en la madrugada del domingo sobre el escenario de un teatro y los desfalcos financieros que arruinan a un país entero hay una distancia que no tiene comparación.