El arraigo

Algunos sesudos marhuendistas están diciendo en sus papeles, micrófonos y tertulias que el pobre matrimonio Urdangarin-Borbón ha tenido que sufrir lo indecible con el juicio paralelo, condena incluida, al que les han sometido el populacho y otros siervos de la gleba mientras ha durado su horroroso calvario judicial. Nada más lejos de la verdad. La plebe, sabia porque lleva muchos siglos de historias de España sobre sus molidos ijares, ya había perdonado a sus señores desde el mismo momento en que comenzó a hablarse, a decirse, a musitarse, que a lo peor tanto el señor nuerísimo como la infantina se las iban a tener que ver ante la magistratura. Para demostrar hoy la marhuendil falacia no hubo, ha tiempo, sino dejarse caer por esos lugares donde la chusma ignorante y vulgar suele reunirse, tales como tascas, tabernas, mercados y verbenas, para constatar, reconozcámoslo, su grandeza de corazón y su absoluta confianza en la justicia. ¿Se apuesta usted tres kilos de percebes -se le ponía el anzuelo a la pescatera- a que el Urdangarin se va de rositas? Y cómo va a picar una pescatera: ¿Usted es tonto o islandés?; mire usted, yo a ese ya le he puesto una alfombra roja para Suiza, que es donde tiene la huchita. Al poco se acercaba uno al amable carnicero: ¿A cuánto las chuletillas de cordero? Y al oír el precio más IVA y tras el respingo, uno se largaba el farol: Te juego cuatro kilos a que a la Cristina la empapelan. Y Pedro, que es un santo muy leído, te contestaba: Hombre sin dios, ¿no te has leído «El derecho penal de la monarquía absoluta» de Tomás y Valiente o qué?; espera, que te recito: «La condición social del delincuente es un elemento esencial para determinar la pena que merece», así ha sido y así es; dame 80 trompos ¡y aire! Pedro, que ya no vivimos en el Ancien Regime, te juego los cuatro kilos y 250 gramos de jamón de Jabugo al doble. ¡Hecho! -contestaba el carnicero, sabiéndose moralmente ganador y motivado sin duda por su acendrada y borbónica fe. Y uno se marchaba de allí, ya con serias dudas sobre las instituciones justicieras de la patria de uno. Se adentraba, por probar, en una cantina. El ambiente parecía republicanoide, casi podemita. Se sentaba junto a un conciliábulo más o menos conocido y al cabo aventuraba con fingido optimismo: ¡Por fin va a quedar demostrado que en este país la justicia es igual para todos! Y por lo general siempre había un coro que contestaba carcajeándose: ¡Tú eres gilipollas, tío!, pues era total su certidumbre en un final feliz. Al fin y al cabo -apostillaba alguien-, ¿de qué se acusa a esos benditos?, ¿de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental?; ¿cohecho, cobros desproporcionados, facturas falsas, cruce de pagos para no pagar impuestos?... Y la parroquia prorrumpía en estruendosa algazara. Así que uno, creyente demócrata, republicano hasta las cachas y por ello desalentado ante tanta monárquica bondad, ante tanta comprensión, se iba cabizbajo a intentar levantar el ánimo con su dama y entre cojines de pluma. Cariño -comentaba en la plácida intimidad-, ¿cómo crees que acabará el asunto de los duques de la Palmatoria?, ¿palmarán? Mira -decía ella, perversa, mirándole a uno a los ojos -, no seas capullo, ¿tú ves a toda una infanta de España en el trullo?; le darán un certificado de ignorante y la mandarán de vacaciones pagadas a Ginebra. ¿Y a él? -inquiría por cosa de principios el desasosiego de uno-. Pues unos días sin salir de casa y a Ginebra también. Pero, mujer, lo retendrán un ratito, le pondrán una multa o algo -soltaba uno totalmente descorazonado-. No, cariño, él está muy arraigado, ¿en qué país vives?; aquí la justicia es igual para todos los ricos: esplendorosa, maravillosa, comprensiva, condescendiente, idónea y ponderada. Ah -decía uno-, y yo sin enterarme, que cosas pasan. Así que sí, así que no. Nunca hubo un juicio paralelo. La plebe, el vulgo, el gentío, sabíamos desde el comienzo cómo iba a terminar la predecible farsa, arraigados en ella, acostumbrados. Tanto como lo están drogotillas del montón o landronzuelos de poca monta a pudrirse en vida en el talego. También la justicia sigue igual para los desheredados.