La tecnología en el fútbol y la posverdad

Tal vez no sean febriles futboleros, ni apasionados del noble y caro deporte del balompié. Yo tampoco lo soy, lo que no me excluye, supongo que a ustedes tampoco, de estar diariamente informado de los deportes en general y del football en particular. Pues bien, en el mejor de los casos les sonará que los jugadores, los clubes de fútbol, la Liga y, en definitiva, todo hijo de vecino, está centrado en el debate de la tecnología en el fútbol, sobre todo en lo relativo a los goles fantasma. Si la pelotita ha entrado o no o si lo ha hecho en su totalidad o en su parcialidad parece, en ocasiones, un debate nacional. Tan es así, que se plantea el uso de la tecnología disponible, ya utilizada en otras ligas, para poder asegurar científicamente si ese dudoso gol lo es o no.

No alcanzo a entender qué solucionaría el uso de estos dispositivos, toda vez que los cerebros emocionados y pasionales de los más y de los menos fanáticos nunca podrán asumir ni aceptar lo que les asegure científicamente el ordenador más potente del mundo. No me refiero exclusivamente a los radicales, sino también a los más informados y pacientes aficionados a su equipo. Es lo que tiene la posverdad.

En 2016 post-truth se convirtió en la palabra del año y no precisamente por su vinculación al mundo del balompié sino al de la política. Para que lo entendamos, la posverdad hace referencia a circunstancias o ámbitos en los que nuestras emociones y nuestros valores nos influyen más que cualquier dato objetivo al respecto. A modo de ejemplo, un forofo de un equipo X difícilmente se dejará convencer de un penalti clamoroso, pues la vinculación a sus colores no le permitirá aprehender los resultados empíricos. Un segundo ejemplo, cuando el actual presidente de los EEUU aseguró en campaña que el padre de Ted Cruz estuvo involucrado en el asesinato de Kennedy y fue creído por gran parte de los votantes republicanos.

Este fenómeno de la posverdad, tan referenciado en la actualidad, no es nuevo si lo ponemos en conexión con los sesgos cognitivos, la disonancia cognitiva y las mentiras que siempre han intentado colarnos los políticos. Nuestros prejuicios instintivos o sociales, tanto da en este momento, nos hacen ver la vida de una determinada forma, es decir, son las lentes por las que procesamos nuestra realidad. Tal es así que nuestros sesgos (valores, principios, ideología) nos hacen mucho más críticos con nuestros rivales (equipos de fútbol, partidos políticos, naciones enteras) e infinitamente más benévolos con nuestros afines. De hecho, cuando criticamos a los nuestros, siempre encontramos la explicación en un agente externo, ajeno, en origen, al nosotros. Pero, ¿por qué somos así? Básicamente por miedo al displacer.

Cuando percibimos un conflicto entre ideas y creencias que nos resultan incompatibles, se produce un malestar que solemos solventar afirmando una de la opciones (la que más se ajusta a nuestra forma de pensar) y destacando todas las características positivas de la misma. Por si fuera poco, nos convencemos reafirmando nuestro pensamiento mediante la crítica feroz a la idea rechazada (idea, partido, equipo, país, coche, ciudad o cualquier otra cosa). Si me quiero creer que existen brotes verdes o que no hemos sido rescatados por ninguna institución comunitaria, pues hago todo lo posible por creérmelo, sin observar las realidades objetivas pues, de modo contrario, entraríamos en un conflicto francamente desagradable. Seguro que les ha pasado, cuando España no gana Eurovisión o cuando pitan un penalti en contrata a nuestro equipo del alma.

Eso sí, lo que no merece grandes discusiones es la tendencia de nuestros políticos a moldear la realidad para obtener nuestro voto, eso no merece discusión. Lo peligroso, más allá de creerles, es que la mentira parece, más que nunca, tener unos beneficios evidentes. En la última campaña de las presidenciales norteamericanas y según numerosos y coincidentes experimentos de verificación de las afirmaciones, el candidato republicano falseó la realidad en un 70% de las veces, fue «pillado» en casi el 100% de ellas (la mayoría fueron demasiado evidentes). No obstante, no pasó factura a su candidatura y se le votó, de lo que se concluye que: en caso de presunta falsedad de una afirmación del líder, prefirieron creerla. Por si fuera poco, estudios de la Universidad de Darmouth demuestran que tratar de vencer los sesgos de las personas (con información veraz) termina siendo contraproducente y que los ciudadanos más formados e informados poseen una visión más sesgada de la realidad. Así que desconfíen de los entendidos e informados que desgranan los verídicos deportivos y no vociferan en los estadios.

Pasa, como es de esperar, que las pequeñas dosis de mentira que toda sociedad acepta tienden a crecer y a crecer, visto lo poco penadas que están y que las evidencias objetivas que se enfrentan a estas mentiras refuerzan la falsedad. Por todo ello, dejemos que lo que pase en los campos de fútbol, se quede en ellos y que la tecnología no refuerce la tozudez de los aficionados por su equipo.