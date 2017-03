Confianza fiscal

La amplia renovación de responsables en la estructura del Ministerio Fiscal, acordada por el Consejo de Ministros del viernes a propuesta del fiscal general y, a su vez, del Consejo Fiscal obedece solo en parte a nombramientos pospuestos a causa del tiempo de interinidad en que se han mantenido las instituciones. Aunque siendo legítima la discrecionalidad con que se han producido los relevos y las designaciones, es evidente que la falta de explicaciones al respecto suscita no pocas dudas sobre sus motivos, hasta poner en tela de juicio la «dependencia jerárquica» en que se basa el Ministerio Público cuando el titular de Justicia, Rafael Catalá, se prodiga en declaraciones poco afortunadas sobre la actuación de algunas y algunos fiscales. Las informaciones y denuncias públicas sobre las presiones, amenazas e incluso allanamientos de sus domicilios que habrían padecido o estarían sufriendo algunos integrantes de la Fiscalía resultan especialmente preocupantes, y requerirían de los poderes públicos una respuesta mucho más contundente que la de sugerir que 'eso les va en el sueldo', preguntarse retóricamente sobre el origen de tales coacciones o reclamar su denuncia formal como si ésta no se hubiese producido. La Fiscalía General y, en última instancia, el Gobierno actúan con arreglo a la Ley cuando proceden a la renovación de fiscales jefe, y no habiendo obligación legal al respecto sería embarazoso que se explayaran en la enumeración de las carencias de los cesados y de las virtudes de sus sustitutos. Pero a nadie puede escapársele que quienes han sido puestos al frente de la Fiscalía Especial Anticorrupción o de la Fiscalía Superior de Murcia, entre otros, estarán sometidos a un escrutinio más exigente por parte de una opinión pública que valorará sus actos y sus omisiones y por parte de los grupos parlamentarios que tienen encomendada la misión de controlar al Gobierno que les ha nombrado a propuesta del Consejo Fiscal. Pero lo primero que el Gobierno y las instituciones concernidas -incluido el Poder Legislativo- deben asegurar es que las y los fiscales puedan desarrollar su tarea en todo el territorio nacional sin menoscabo para su libertad personal y para su criterio profesional, sean cuales sean los asuntos que lleven entre manos.