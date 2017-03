¿En qué te basas? Diario de un loco

Jueves, 23 de febrero

Bien, concedamos que haya películas, novelas, incluso noticias, que estén 'basadas en hechos reales', vale; pero, ¿y nosotros?, las personas humanas; usted o yo, por ejemplo: ¿estamos basados en hechos reales? A medida que transcurre el tiempo, cualquier asomo de certeza sobre ello se va esfumando. Y ahora mismo, yo me miro en un espejo, me pienso, y no podría decir en qué me baso, la verdad. Para nada. Sólo los personajes de ficción disfrutan de un certificado de garantía que nos asegura que están basados en hechos reales, sin fianza, con libre circulación. El resto, pues seguimos ahí, sin ningún tipo de arraigo personal, pendientes de avales, o de alguna homologación provisional con algo. Si una película, cualquiera, te advierte antes de empezar, a modo de plusvalía, que está basada en hechos reales, te la crees a pies juntillas; desde el primer fotograma hasta el último. En cambio, vete tú en persona a hacer una gestión a una ventanilla, un papeleo, por simple que sea; o a que te expliquen lo de la factura de la luz, o a darte de baja en algo, o a denunciar una estafa; intenta, por ejemplo, que te atienda el servicio de atención al cliente de cualquier empresa, y cuando, del todo impotente, compruebes que el esfuerzo es inútil, adviérteles que ¡ojito!, que no saben con quien están hablando, que ¡estás basado en hechos reales!, ¡que un respeto!: verás como nadie, nadie te cree. Pero claro, es que ya todo funciona de otra manera. Pascual Vives lo acaba de afirmar sin ambages, a la salida de la Audiencia, con el rigor de un Pascal o de un Vives (Juan Luis): «Después de cinco años, ¡cómo han cambiado las cosas!». O sea, que ya han pasado cinco años. ¡Buff! Sucede, claro, que el día a día nos devora y no te enteras de lo importante. Pero ¿y por qué han cambiado las cosas?, cabe preguntarse. Porque «las cosas son distintas», explica el abogado filósofo. ¡Ah, huevo! Para concluir: «porque quien decide son los tribunales»...

Viernes, 24 de febrero

No cabe duda: me hallo bajo los efectos colaterales de Nóos, del caso y de su instituto. Eso tiene que ser. Nóos: según el diccionario, el término proviene del griego nóos, que tiene que ver con la mente, con el intelecto. Ahí está, el Gabinete del doctor Torres y Asociados. Expresionismo cognitivo de alto estanding. Ya están empezando a sentirse los primeros trastornos en la población. Nos empieza a fallar la base. Y la base era lo único que teníamos; por eso nos enviaron a estudiar nuestros padres: «para que, por lo menos, hijo, tengas una base». De nada ha servido. El fenómeno Nóos ha alterado el paradigma, dejándonos sin nada bajo los pies. Hubo un tiempo en que todo se reducía, como dijo el poeta, a ser uno y tus circunstancias; algo que, en fin, uno venía sobrellevando. Te ibas adaptando más mal que bien a dichas 'circunstancias', que eran una especie, no sé, como de hipoteca de plazo variable. Pues aquellas célebres 'circunstancias', a las que ya nos habíamos hecho, han sido sustituidas por las llamadas 'particulares circunstancias', que actúan como un disolvente de todo aquello en que, ¡ay, mísero de mí, ay, infelice!, creíamos estar realmente basados. Y es que Vives llevaba razón: a fecha de hoy, las cosas ya son o no son dependiendo de los tribunales. El auto de las tres magistradas sobre Urdangarin, figura central del drama, es radical, categórico al respecto: éste es un hombre «cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de un pormenorizado análisis». Y me pregunto, perplejo, ¿somos todos los españoles iguales ante las circunstancias?...

Sábado, 25 de febrero

. Pero y si dadas algunas circunstancias en particular o sobradamente conocidas no podemos ni analizar el caso, ni pormenorizar en él, entonces ¿que nos queda?: el ¡Hola! Nos queda el ¡Hola! Me lo acabo de comprar, ansioso, porque su portada promete que en páginas interiores se descubren lo que denominan, ahí es nada, «las claves de la nueva vida» (sic) de la Infanta, que sí está basada en hechos reales. Esos hechos que tanta envidia me producen como ente inconsistente que soy. En casa, éramos más del Semana, pero ésta es una circunstancia -nunca mejor dicho- extrema. El caso es que últimamente siento como si me encontrara en riesgo de fuga. ¿Será por carnaval? Pero, ¿qué oigo? Están llamando a la puerta: vienen a por mi pasaporte; ¡lo sabía, lo sabía.!