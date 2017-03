La apertura explícita de un dialogo abierto por parte del Gobierno del Estado con las fuerzas políticas catalanas tiene como objetivo intentar una distensión por el procedimiento de tender puentes políticos y sociales con las fuerzas ideológicamente más cercanas y con los sectores sociales más abiertos a cualquier forma de cooperación. El ministro portavoz del Gobierno ha defendido la necesidad de mantener nuevas reuniones «discretas» con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Es claro que la mayor afinidad del centro derecha estatal es con la antigua Convergència, actualmente el Partido Demócrata (PDeCAT), que, embarcado en una extraña coalición con ERC y presionado por la CUP, podría estar percatándose de la esterilidad de su apuesta por el referéndum. Es necesario anotar a este respecto que Artur Mas manifestó en la Universidad Autónoma de Madrid el pasado día 17 que a su juicio «el Estado aún puede ofrecer una alternativa para Cataluña». Así las cosas, no es extraño que Hacienda, en sus contactos encaminados a buscar apoyo a los Presupuestos, haya sondeado también la posición de PDeCAT, cuyos ocho diputados podrían ser decisivos en la aprobación de las cuentas públicas. El intento, con el portavoz Homs imputado y a punto de sentarse en el banquillo, no será fácil, pero no debería descartarse que este pudiera ser a medio plazo el elemento clave de un acuerdo global.