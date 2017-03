«Un buen actor es alguien que ofrece tan real la mentira que todos participan de ella». Vittorio Gassman

Tienen suerte Casey Affleck y Emma Stone de que la telerrealidad o la posverdad no compitan por los Oscar de Hollywood, y menos en su versión española; de lo contrario, las estatuillas que (casi, casi) llevan grabados sus nombres ya tendrían otros dueños. Siempre ha sido España un país de pícaros -no es casual que 'La vida de Lazarillo de Tormes' se escribiera aquí y no en Alemania o en Noruega-, pero en los últimos lustros se ha tornado aún más en tierra de trapaceros y falsarios que abusan del noble arte de Talía para alcanzar sus metas.

Pongamos algún ejemplo. Afirmó ante el juez la exministra Ana Mato que nada sabía de lo que el «señor Sepúlveda» gastaba o llevaba a casa, aunque fuera un Jaguar. Y lo dijo con una cara de palo que bien hubiera envidiado el propio Buster Keaton. Claro que el tal «señor Sepúlveda» fue su marido durante lustros y es padre de sus tres hijos, y el Jaguar S.Type 4.0 V8 mide nada menos que ¡cinco metros!

¿Y qué me dicen de Cristina de Borbón? Además de licenciada en Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York y becaria en la Unesco, ha representado con simpar desparpajo y muchas tablas 'La dama boba' de Lope. «La infanta Cristina creyó, cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo», afirma su abogado, Miquel Roca.

Creer o no creer, ésa es la cuestión. Creer en el personaje que se representa, construyendo su pasado y su futuro, es el primer mandamiento del método Stanislavski, quizás la corriente que más ha influido en el teatro y en el cine de todos los tiempos.

And the Oscar goes to...