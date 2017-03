Los camiones no son el problema en la N-232

En primer lugar, dejar constancia de que la seguridad vial es lo más importante y prioritario. Pero no a costa de los transportistas. La solución a los accidentes que se producen frecuentemente en la principal vía de comunicación de nuestra comunidad autónoma, la N-232, no podemos encontrarla en los ya de por sí maltrechos bolsillos de los profesionales de la carretera.

Es cierto que la N-232 representa un grave problema para nuestra región pero prohibir la circulación a los camiones no es la solución. De ahí, que desde la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) La Rioja mostremos nuestro total y más absoluto desacuerdo a la posibilidad de desviar de manera obligatoria el tráfico pesado de la N-232 a la AP-68.

Primero porque nos parece una medida totalmente discriminatoria que no hace más que «criminalizar» y atentar contra los derechos más fundamentales de un sector necesario y estratégico para el desarrollo económico y social. Segundo, y puede que hasta más importante, porque la puesta en marcha de ese desvío obligatorio de camiones por la AP-68 conllevaría unas consecuencias totalmente nefastas para el presente y futuro de nuestra comunidad.

Pese a que todas las comparaciones son odiosas, es imposible pasar por alto que La Rioja es la única comunidad autónoma que carece de una autovía que vertebre y comunique su territorio de forma completamente gratuita y segura. Obligar a que el tráfico pesado transite por una autopista exageradamente cara es proyectar una región anclada en el pasado y sin tener en cuenta la eficiencia, la funcionalidad y la rapidez como exigencias imprescindibles en el mundo empresarial.

Tenemos precedentes que corroboran que aquellas localidades que han sido circunvaladas han ganado en seguridad pero, paradójicamente, han perdido vida. Desde CETM La Rioja, con el respaldo de CETM, hemos ofrecido todo nuestro apoyo a los numerosos negocios que dependen o están vinculados directa o indirectamente al sector del transporte, de la misma manera que son necesarios para nuestro sector ubicados a pie de la N-232, como restaurantes, gasolineras y talleres, a la vez que generan riqueza y puestos de trabajo para miles de riojanos. Mientras que las áreas de servicio existentes en la AP-68 ofrecen menos servicios y a unos precios mucho más caros.

No menos preocupante es el cuantioso desembolso que esta medida conllevaría para nuestro erario público. Si son 14.000 los vehículos pesados que diariamente transitan por nuestra N-232, la materialización de esta medida supondría una partida presupuestaria para nuestra comunidad de 10,5 mil millones de euros. ¡Casi equiparable al presupuesto de un servicio social tan necesario como la Dependencia, y sin que revierta directamente en los riojanos! No debemos olvidar que la inmensa mayoría de los vehículos pesados que transitan por el tramo riojano de la N-232 lo hacen en tránsito y no pertenecen a empresas de transporte riojanas. En resumen, un gasto totalmente desorbitado que, a todas luces, tendría un impacto negativo en las cuentas de nuestra comunidad. Mención aparte merece en este sentido, que la concesionaria de la AP-68, empresa privada, vería incrementados sus resultados de manera exponencial sin necesidad de realizar la más mínima inversión o el más insignificante de los esfuerzos a costa de los transportistas.

El actual problema de la N-232 no lo origina un conductor profesional correctamente formado y concienciado en materia de seguridad vial, habituado a conducir un vehículo por lo general nuevo y dotado de las más avanzadas medidas de seguridad, con la velocidad máxima limitada y obligado a cumplir un exhaustivo y riguroso reglamento en materia de tiempos de conducción y descanso. De hecho, en los últimos 15 accidentes con víctimas mortales registrados en la N-232, en tan solo siete se vio involucrado un vehículo pesado, lo que no implica necesariamente que fuera el culpable del siniestro. Debiéramos analizar y evaluar otros factores como el estado del parque automovilístico, el estado de las vías.

La N-232 clama inversiones, proyectos de futuro que consigan equipararnos a otras comunidades en cuanto a infraestructuras, necesita una mayor vigilancia de su estado de conservación y, sobre todo, la N-232 necesita más prudencia, por parte de todos los usuarios.