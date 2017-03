No andaba errado Roland Barthes cuando definió el diccionario como una máquina de soñar. Claro que es como no decir nada, porque no es lo mismo tener sueños dulces que sufrir pesadillas. Entre estas últimas estaría para muchos el DLE, al que los nostálgicos aún siguen llamando DRAE para acentuar sus aristas tal vez. Sin estar del todo de acuerdo, comprendo que su excesiva propensión al conservadurismo y la solemnidad lo haga parecer amargo si se compara con el de María Moliner. Este 1 de marzo se conmemoran los cincuenta años del Diccionario de uso del español, sin duda el más cercano a la definición de Barthes. García Márquez dijo de él que era completo, útil y acucioso y divertido. Tal vez añadió el tercer adjetivo para que el lector fuese a buscarlo en el diccionario y descubriera que es sinónimo de servicial, uno de los mayores elogios que se le pueden hacer a un libro de consulta. Pero yo me quedo con el cuarto: divertido. Porque uno pertenece a esa rara cofradía de los que lo pasa bien deambulando entre las palabras siempre y cuando no le obliguen a hacerlo en el orden alfabético.

El de María Moliner es un diccionario para paseantes del léxico, un laberinto en el que conviene adentrarse sin rumbo fijo dejándose llevar de una palabra a otra. Más que un repertorio de definiciones, una red de relaciones a veces inesperadas que además de entretenernos nos sacan del peor atolladero para cualquier profesional del lenguaje: el de tener una palabra en la punta de la lengua y no lograr hacer que salga. Sobre María Moliner se ha construido una leyenda de doble filo. Queriendo hacer de ella una heroína de la cultura, nos la han retratado con la figura de un ama de casa recluida por las noches en la cocina para tejer a hurtadillas las fichas de su colosal obra en las pausas que le dejaban el fregado de platos y el zurcido de calcetines. Es falso.

María Moliner fue desde muy joven una competente bibliotecaria que tras la guerra civil fue confinada por motivos ideológicos a un destino menor donde no pudo desplegar su talento. Eso la llevó a volcar sus empeños en el Diccionario, así que en cierto modo hemos de estar perversamente agradecidos a sus represores. El caso es que el María Moliner nos lleva acompañando medio siglo con tanta lealtad o más que el mataburros académico. Es este un país sorprendente donde los escritores no acostumbran a usar demasiado los diccionarios. Y si los usan se resisten a admitirlo. Será que se creen llamados a figurar en ellos más que a emplearlos, como si consultar el significado de las palabras fuera a dañar su reputación de artistas. Los cincuenta años del diccionario de María Moliner pueden ser un buen motivo para salir del armario, aunque solo sea para rendir un tributo de reconocimiento a una de las personas que más ha hecho por el castellano en nuestro tiempo.