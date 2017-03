Familias y escuelas

La Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar la participación de los padres en la programación general de la enseñanza y en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos (arts. 27.5 y 27.7). De hecho, la participación se concibe en el sistema educativo español como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos. En consecuencia, las Administraciones educativas asumen el compromiso de garantizar la participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros educativos.

Que la familia es importante para el éxito escolar parece fuera de toda duda. Sin embargo, la realidad muestra unos bajos índices de participación. Además, la calidad de las relaciones de los padres con el profesorado (relaciones inexistentes, conflictivas o, por el contrario, sin problemas) así como su participación o inhibición de la vida escolar (reuniones de padres, reuniones individuales...) también influyen. Los padres que se implican activamente en los contactos con la escuela demuestran a los profesores y a los hijos que tienen interés y que se consideran parte de la comunidad educativa.

Pero, por otra parte, también se constata que el caleidoscopio de situaciones familiares en que se ha convertido la institución familiar en los últimos años, presenta aspectos como el cambio de los roles familiares y la atribución de responsabilidades, los cuales aportan un margen de maniobra impensable en generaciones precedentes. Siendo sintéticos, las relaciones entre los agentes presentes en la escuela son complejas.

En general, haciendo una tipología de dificultades que pueden aparecer se detecta que las hay: lingüísticas; socioeconómicas (no disponibilidad por parte de algunos progenitores debido a sus condiciones de vida, a sus horarios de trabajo, etc.; nivel insuficiente de escolarización para poder ayudar a sus hijos e hijas en sus estudios; poco interés o baja motivación a la hora de participar en la vida escolar al no tratarla como una prioridad); culturales (divergencias entre los valores familiares y los de la escuela; de roles dentro de la familia; etc.); e institucionales (dificultad por parte de algunos progenitores a la hora de percibir el personal de la escuela como agente educativo competente y considerar la escuela como un espacio accesible en el que tienen el derecho y el deber de participar; dificultad de la escuela para rebasar lo estrictamente escolar debido a la actitud de algunos progenitores y algunos docentes, etc.).

Tan sólo indicar la existencia de diferentes modos de participación de las familias en función, por ejemplo, del nivel socioeconómico y cultural (nivel educativo, capital cultural). En determinados contextos socioculturalmente deprivados las familias experimentan un sentimiento de inferioridad que interfiere en sus posibilidades de colaboración y desarrollo de las propuestas que realizan el centro y los docentes como ocurre con la diversidad de formas de relación con la escuela que tienen las familias de origen inmigrante. Por otra parte, las asociaciones de los progenitores parecen convertirse a menudo en la piedra angular de la participación y dinamización de la misma. El movimiento asociativo de madres y padres de alumnos es un movimiento débil por causas estructurales (relación accidental y puntual de los padres con la escuela; posición dependiente y subordinada respecto a los docentes) e históricas (debilidad y poca tradición de asociacionismo y participación, democratización, de los centros escolares), además de que los padres no acostumbran a saber cuál es su papel en la escuela y nadie hace el esfuerzo para explicárselo, aunque a veces los docentes sí lo hacen pero reduciéndolos al papel de intendencia.

Por otro lado, haber limitado la democracia a los Consejos Escolares ha comportado olvidar otras dimensiones fundamentales. En este sentido si las funciones de los órganos colegiados se centran en aprobar asuntos burocráticos o rutinarios, la participación queda en temas formales que acaban viéndose como sobrecarga y pérdida de tiempo.

Así pues, la introducción de los discursos más participativos se encuentra con resistencias procedentes de ambas instituciones, familia y escuela han construido sus relaciones históricas sobre la base de un desequilibrio de poder en la relación y una definición de roles no siempre coincidente. La diversidad de expectativas y actitudes familiares, como también las tienen los profesionales de los centros escolares, hace que definamos las relaciones familias-escuelas como complejas.

El objetivo general de la obra Familias y escuelas que presentamos hoy (Día de la Comunidad Educativa) ha sido analizar las dinámicas de relación, constatar la pluralidad existente, e identificar los factores influyentes en el desarrollo de dinámicas positivas de relación que satisfagan a los diferentes agentes educativos y favorezcan el éxito escolar del alumnado. En este sentido, para docentes, familias, equipos directivos y futuros investigadores, este libro se debería convertir en una referencia obligada.