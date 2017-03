Condena sin paliativos

La condena impuesta por la Audiencia Nacional a Miguel Blesa y Rodrigo Rato como autores de un delito continuado de apropiación indebida, a través del uso personal de las 'tarjetas black' y de su concesión a los demás miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caja entre 2003 y 2012, sanciona judicialmente una conducta que ha merecido el reproche unánime de la ciudadanía. El hecho de que los restantes 63 acusados hayan sido también condenados, aunque en distinto grado y con atenuantes en algunos casos, refleja hasta qué punto se trató de un ilícito cometido con la connivencia de toda la cúpula de la entidad. La naturalidad con la que los condenados dejaron atrás el sistema de dietas por asistencia o la compensación por determinados gastos de representación legal y estatutariamente establecidos, para dotarse de una tarjeta opaca a cualquier control externo y utilizar sus fondos como si fuese una remuneración legítima, solo puede explicarse por la prepotencia reinante al frente de la caja de ahorros. Catorce de los condenados llegaron a usarla después de cesar de sus cargos; ninguno de ellos se contuvo más que ante el límite de gasto que se les imponía de manera igualmente arbitraria, nunca en cuanto a la naturaleza impropia del pago realizado o de la extracción de fondos de un cajero; se hizo habitual su uso en fines de semana y en vacaciones, y para compras que no podían guardar relación alguna con una supuesta tarea de representación. Frente a las contradictorias y vagas explicaciones que los condenados dieron en el juicio, alegando que creían que era una práctica regular dado que era el secretario general de Caja Madrid quien les proveía de la 'tarjeta black', el tribunal sentencia que «todos sabían de la ilicitud de sus comportamientos». No se trataba de un «error invencible», sino de un comportamiento consciente hasta repartirse 12,5 millones de euros que Blesa y Rato deberán reponer solidariamente. Una mecánica por la que Rato y Blesa obtenían la mayor parte del botín a cuenta de asegurarse la complicidad de los demás beneficiados. Es muy difícil que alguien dude de que los seis años de prisión para Blesa y los cuatro años y medio para Rato no sean de justicia.