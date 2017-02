Tus fotos son tuyas

El Tribunal Supremo ha dado ha conocer una sentencia por la que se condena a pagar 15.000 euros a una persona por el uso en la portada de un periódico de una fotografía descargada desde su perfil de la red social Facebook.

El diario, al informar sobre un suceso en el que estaba implicada esa persona, decidió completar los detalles del acontecimiento con una fotografía de tal forma que los lectores pudiesen tener una información ampliada del mismo incluyendo, además, sus datos personales.

El problema viene de que ese uso, la publicación en el periódico, no fue consentido por la persona afectada.

Esta sentencia permite ejemplificar dos cosas que a veces no se tienen del todo claras.

La primera es que con lo que está subido a Internet no se puede hacer lo que se quiera y la segunda es que, a pesar de lo que se dice habitualmente, sí tenemos normas para sancionar las intromisiones en nuestros derechos en las redes sociales.

Sobre la primera cuestión, hay que precisar que sobre la fotografía de una persona recaen, al menos, dos ámbitos jurídicos diferentes; por un lado los derechos que se atribuyen por la ley de propiedad intelectual a quien hace la fotografía y por otro el derecho a la propia imagen de la persona retratada. Por ejemplo, en el caso de los tan habituales selfies ambos derechos recaen sobre la misma persona.

Por lo tanto, nada puede hacerse con una fotografía y/o con la imagen de una persona sin el consentimiento de a quien correspondan los derechos.

El fácil y continuo acceso a los contenidos hace que parezca que todo lo que está en Internet o bien es gratis o bien libre de derechos y que, por lo tanto, puede usarse de cualquier manera. Especialmente si somos nosotros mismos los que lo hemos subido o compartido en nuestras redes sociales. Pero eso es un error.

Las redes sociales obtienen nuestro permiso para que se puedan compartir las fotos y contenidos en largos y complejos textos de términos y condiciones que los abogados redactamos. Los usuarios aceptamos (realmente nos adherimos) a esos términos declarando con un click de ratón «haber leído y comprendido las condiciones legales». Lo que se conoce como la mentira más común en Internet. Pocos son los que las han leído y menos los que las han entendido.

Esas condiciones son las que permiten compartir, reenviar o interactuar con los usuarios dentro de la red, y además gratis. Ello es así porque las redes sociales hacen negocio con nuestros datos, y para eso necesitan nuestro consentimiento para esa explotación.

Recuerda que, en Internet, si algo es gratis es que el producto eres tú.

Como la sentencia del Supremo comentada demuestra, incluso los profesionales de la información, en la necesidad de completar la misma, en ocasiones se equivocan, pero es algo que parte de una idea tan asentada en la sociedad que casi nos puede pasar a cualquiera.

Como bien remarca la sentencia: «Que en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya 'subido' una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación».

Y sobre la existencia o no de norma, el Tribunal Supremo confirma la condena al medio de comunicación por una intromisión en el derecho a la propia imagen de la persona. Este derecho se encuentra regulado en la Ley Orgánica 1/1982.

Pues bien, es común una corriente de opinión que tiende a presentar Internet y las redes sociales como un campo sin reglas en el que se cometen frecuentes abusos por amenazas, insultos y difamaciones que no siempre son castigadas. Es cierto que se dan este tipo de casos, pero tenemos una Ley que aún siendo del año 1982 y constando sólo de nueve artículos está permitiendo condenar frente a estas intromisiones en los derechos.

Una ley que puede ser un ejemplo para futuras reformas, pues se basa en principios y criterios lo suficientemente amplios como para que los tribunales hayan podido resolver asuntos, como este, no previstos cuando se aprobó.

No es cierto, por lo tanto, que en las redes sociales, o Internet en general, no haya ley; puede que sea complicado, por nuevo o por oscuro, investigar ciertos hechos, pero en general no es un problema de normas sino de medios para la aplicación de las mismas.

En definitiva, esta sentencia confirma que tus fotos son tuyas y que nadie puede usarlas sin tu consentimiento.