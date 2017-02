Una mujer fue multada la semana pasada en España. Y hasta ahí, su asunción de responsabilidades. Ni tribulación ni quebranto hacia sus padres y sus hermanos.

Lo peor de una actuación egoísta, codiciosa e injusta continuada en el tiempo, que haya generado tantos beneficios sociales y económicos propios como daño, dolor y gravísimos problemas a terceros, no es la actuación en sí. Lo peor es que, una vez demostrado que ese comportamiento no ha sido moral ni honrado, sus protagonistas sigan sin ver la necesidad de entonar el mea culpa. Que en sus palabras no se aprecie el más mínimo arrepentimiento ni reconocer el daño infligido de forma inmerecida. Que ni por un momento, cuando las cartas se ponen por fin boca arriba sobre el tapete y la verdad desnuda sus vergüenzas, no haya contrición, ni propósito de enmienda para no volver a las andadas; ni siquiera el gesto de pedir perdón sincero por el mal, los disgustos y los llantos provocados.

Después de constatar los disparates cometidos, que sus protagonistas se obstinen en responder con ingratitud, desinterés e individualismo a quienes han soportado con paciencia y serenidad sus egocéntricas ambiciones, únicamente se puede definir con una palabra: violencia. Sólo desde la violencia se puede entender que no haya remordimiento, ni aflicción, ni pesar. Sólo desde la violencia se puede comprender que aquellos emprendan una huida hacia adelante, a modo de ruta de escape rápida para ahuyentar las equivocaciones y los errores que hasta allí les llevaron. Sólo desde la violencia se puede intuir qué se encierra en el pensamiento de quienes reivindican su libertad forzando las de los demás. Yo, los míos. ¿Los otros? Ah, vaya, pero ¿hay otros?