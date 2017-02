EEUU se acerca a Europa

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitó ayer Bruselas con el evidente encargo de apagar los fuegos que el propio Trump había encendido durante la campaña electoral y después. No es necesario recordar que mostró su alegría por el 'brexit' y consiguiente desmembramiento de la Unión Europea, dijo confiar en que otros países sigan el ejemplo británico y amenazó a Europa con desactivar la OTAN si no contribuye más generosamente a los presupuestos de la Alianza. Tras esto, Pence mostró ayer el rostro opuesto: dijo que los Estados Unidos seguirán comprometidos con «la cooperación y la colaboración con la Unión Europea», y destacó que los dos continentes tienen una herencia compartida y el objetivo común de promover «la paz y la prosperidad a través de la libertad, la democracia y el Estado de derecho». El presidente del Consejo Europeo, que había calificado a Trump de «amenaza para Europa», reconoció que este es un «mensaje positivo», si bien quiso añadir que «han pasado demasiadas cosas el último mes como para fingir que todo sigue igual». Para que nadie crea tal cosa, Pence dijo en la sede de la Alianza que espera que antes de fin de año los socios europeos de la OTAN hagan «progresos reales» en la subida de su contribución presupuestaria. El compromiso ya lo adquirió Bruselas con Obama, pero quizá el tono del Gobierno estadounidense ahora no sea el más adecuado para recordarlo.