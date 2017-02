Once años y un día

Es lo que nos ha caído a los españoles por el caso Nóos. Además de devolverle a la infanta un pico por pronto pago. Y no nos hemos podido acoger a reducción de pena por buen comportamiento, ni nada. Ni permisos de fin de semana. Nos la hemos chupado enterita. Ya hemos pagado: somos once años más viejos. Ni un minuto menos. En todo este tiempo de arresto domiciliario, hemos, incluso, atravesado -como un banco de niebla espesa- una crisis del copón, provocada, entre otros epifenómenos, precisamente, por el espíritu polideportivo de la prevaricación, por la filosofía del evento, por el yernismo, por el simulacro societario, por toda esta actividad que diciéndose de naturaleza económica -algo que algunos han considerado públicamente un atenuante: «No ha matado a nadie», adujo el abogado defensor- fue dejando, sin embargo, a corto plazo, caso tras caso, más allá de Nóos, un reguero de víctimas materiales en los pisos más modestos de la realidad. Bueno no, rectifico: con muchos embargos (y pensaba yo el viernes: la cárcel es inútil, y un solo día en ella ya me parece una condena terrible; entonces, ¿y si se les conmutara por 'galeras'; algo más práctico, quiero decir: seis u ocho años sirviendo comidas y fregando, mesas y retretes, en un comedor social, en un albergue; a dormir -iba a decir en cajeros automáticos, pero no, en cajeros, ni tocarlos- en las estaciones, entre cartones, con gente sin papeles? Fin del paréntesis). ¡Cuánto hemos aprendido! echando canas al lado de este elenco de Nóos, de Babel, de Arena y de no sé cuántas piezas aparte más, a cada cual más fantasiosa en su facturación. El viernes, viendo en la tele por la noche -como si fuera un entrega de Cachitos, o de Qué tiempo tan feliz-vídeos de la primera temporada del caso, aquel capítulo piloto del Foro sobre Turismo y Deporte celebrado en Palma, allá por 2006 -¡tres día de Foro!, más que una cumbre mundial del clima (no diré tampoco que más productivo)- me di cuenta de qué jóvenes éramos cuando todo comenzó. Y que entonces casi nadie era nadie. Bueno, había una infanta aplicada, trabajadora, «¡Aaaah, aaaah!...», que vivía en Barcelona; un balonmanista olímpico retirado y que -cuenta la wiki- se libró de la mili por sordo; y un profesor asociado. Podría parecer un dramatis soso, pero con tipos más corrientes se escribió lo mejor de la novela negra. Los rostros de todos ellos me produjeron, la otra noche, casi nostalgia. Se les veía todavía confiados. No había caso, hombre: era sólo un máster de empresa. En cambio ahora vivimos ya una época de exsocios. Ahora ya hay que ser exsocio. A cara de perro. Y el caso Nóos ya disfruta de su propia entrada en la Wikipedia, con una cronología tan detallada como la de la guerra del Peloponeso. Y tú metes la vocal 'u' en Google, hagan la prueba, y lo primero que salta es Urdangarín, que también tiene su wiki, ya citada. Y que todo está abocado, en fin, más pronto que tarde, a una tv-movie. Que ya hemos visto. Porque, a lo largo de estos once años y un día que nos han caído, como la del Pulpo, un pulpo con tentáculos en black, en Bárcenas, en Belice, en Bigotes -coño, ¡todo en 'b', ahora lo entiendo!-; en toda esta larga década de penitencia, digo, por los Nóos y los otros 'Nóos' y lo que cuelga, hemos ido consumiendo (consumiéndonos) un cast y unos escenarios y unas escenas que ya han alcanzado la fijeza de la ficción. Hablando de ser o no ser alguien: el gran personaje es, sin duda, Mario Pascual Vives. Todo esto ha durado once años porque es el tiempo que le ha costado a Mario Pascual Vives fabricarse el personaje de 'abogado de Urdangarín'. Roca -en la otra esquina del reparto y de la sala, el antagonista- ya estaba muy hecho, y sobre todo muy asistido de un equipo y de un apellido, y de todo. Y de ser un padre de la Constitución. Y que iba por parte de una infanta de España, que eso le daba un aire de caballerosidad emérita, el equivalente a un secundario áulico en el cine. Pascual Vives, ese hombre gris, abrigado a perpetuidad, colgado de su maletín, sonriente, sin casa, siempre en la calle, y que ha ido dejando pelo en el caso, hubiera sido en el cine un gran ayudante, un gran pasante de un abogado desahuciado. Pascual Vives es un tipo beckettiano. ¿Ya vio Urdangarín la dimensión del drama encargando su defensa a un sujeto beckttiano, parco en palabras, de una beatitud característica de quien espera a Godot; la de un gestor del final de la partida? Ese descenso en paso a dos por la rampa balear, la que iba desde Es Suprem hasta el juzgado. Sin mirarse. La acción reiterada, cansina, automática, dilatoria, sólo alterada por la velocidad del juez Castro, como una moto; o por la lentitud palaciega y triste de Cristina, que nunca sabía. Con lo que les costó a las mujeres españoles poder abrir su propia cuenta de ahorros, en fin. Once años y un día nos han tenido descendiendo. Con Washington al fondo.