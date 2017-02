No es fácil ser español

Según las cifras, más o menos exactas, son cerca de cien mil los extranjeros que cada año solicitan que les sea concedida la nacionalidad española (no hablo del permiso de residencia). Ellos sabrán por qué. Si quieren ser españoles, sus motivos tendrán. A lo visto, hasta finales del año pasado eran jueces quienes, mediante exámenes, acreditaban la integración de los solicitantes. Este sistema tenía el problema de la falta de uniformidad en el método (fallaba la metodología del método que dirían quienes yo me sé). Al parecer, la dificultad de los exámenes variaba cuando variaban los jueces. Normal. Algo había que hacer... Y se hizo.

«A partir de octubre del 2015 los extranjeros que opten a la nacionalidad española deberán superar un examen que permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de su integración en la sociedad» (sic) (1) Por lo leído se trata de que, en base a una serie de preguntas bien respondidas, se demuestre un nivel suficiente de conocimientos tanto del idioma español como de la sociedad española en la que quieren integrarse.

Según esto, quiero decirles que hay un par de cosas inquietantes que me vienen a la cabeza: la primera, que tras echar un ojo a una de esas tandas de preguntas, miedo me da pensar que, de las cosas de España, se exija saber más a los 'españolizables' que a los españoles. Y lo digo porque, ¿qué responderíamos nosotros, españoles de pro, si nos hicieran algunas de esas preguntas a las que los extranjeros deben responder? Preguntas como: según la Constitución Española, entre las leyes orgánicas, los estatutos de autonomía y los poderes del Estado, ¿cuáles son los que proceden del pueblo soberano? o ¿quiénes forman parte del órgano ejecutivo de las comunidades autónomas? o ¿cómo se denomina el clima de Canarias?, o ¿cuál el número de teléfono de asistencia al ciudadano ante cualquier emergencia? No me contesten que miedo me da. Dejémoslo aquí y pongamos cara de que lo sabemos todo, porque para eso somos españoles de los de toda la vida, ¿o no?

La segunda cosa que me viene a la cabeza es que, a mi juicio, además de todas estas preguntas y preguntitas a los solicitantes de nuestra nacionalidad debiera explicárseles bien dónde se van meter y cómo somos realmente los que ellos, con tanta alegría, parecen haber elegido como compatriotas. Explicarles que sí, que han elegido bien, que nuestra España es una madre tan buena, tan rica y tan benevolente que es capaz de soportar más de cuarenta y cinco millones de hijos. como nosotros, pero que tengan en cuenta que ser español no es tan fácil como parece.

Habría que explicarles que van a venir a vivir a un país exagerado, en el que muchos se ufanan, pero pocos se afanan; en el que la testarudez sigue tan vigente como en aquellos años en los que se decía aquello de: «Procure siempre acertarla / el honrado y principal; / pero si la acierta mal / defenderla y no enmendarla» (2), en el que es más rentable tener un carnet del partido que un título académico y más provechoso tener amistades que amigos. Un país en el que, al ver en el barómetro del CIS el porcentaje de creyentes y de practicantes, parece que todos estemos más dispuestos a morir defendiendo una iglesia que a entrar en ella.

Alguien tendría que avisar a estos 'españolizables' de que esta es una tierra en la que el pobre es rumboso y el rico roñoso, un país de valentones, de bocazas fanfarrones de los que se calan el chapeo, requieren la espada, miran al soslayo y se van sin que haya nada. Un país tan exagerado que usa el verbo trabajar para definir actividades que en otros países el ejercerlas se considera una diversión: el jouer de los franceses, el to play de los ingleses o el Spiel de los alemanes. (3)

En fin, que cosas como estas son lo que yo creo que deberían explicarse bien a aquellos que quieren españolizarse, porque es ahí, en ese caldo de cultivo donde van a tener que cocer los garbanzos y el pan suyo de cada día. Y si, antes de tomar su decisión, considerar todas estas cosas les parece duro, pues no me hagan caso y no las consideren, total, al no hacerlo, se estarán comportando como españoles, como esos españoles que todavía hoy seguimos pensando en aquello de «Si quieres ser feliz como me dices, no analices muchacho, no analices». Y es que con todo lo que está pasando, lo mejor que podemos hacer es eso, no analizar. Así de duro. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.

(1) A. Larrañeta. (2) 'Las mocedades del Cid'. Guillén de Castro. (3) 'El español y los siete pecados capitales'. F. Díaz Plaja.