La Rioja vacía

Tras el éxito de 'La España vacía', la publicación de un nuevo libro titulado 'Los últimos. Voces de la Laponia española' ha vuelto a poner de actualidad la existencia de un problema que, a pesar de afectar a buena parte del territorio nacional, sigue sin resolverse pese a los años transcurridos desde que sonaron las primeras voces de alarma. La cuestión a la que nos estamos refiriendo no es otra que la de la despoblación, el abandono de pueblos, aldeas y comarcas rurales del interior peninsular. Eso que algunos expertos han dado en llamar 'demotanasia'.

La Comunidad de La Rioja no es, ni mucho menos, ajena a este fenómeno. Los informes difundidos por la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, sitúan más de la mitad de sus ayuntamientos, 90 para ser exactos, dentro de un área mucho más basta que sufre el mismo abandono y parecidos males (envejecimiento, dispersión, ausencia de servicios y tejido productivo). Esta macroregión estaría formada por 10 provincias repartidas por 5 comunidades autónomas, 63.098 kilómetros cuadrados, 1.263 municipios y 487.417 vecinos. Su densidad demográfica sería, junto con la de Laponia, la más baja de todo el continente, con tan solo 7,7 habitantes por kilómetro cuadrado. De ahí la alarma y los intentos de revertir esta situación que amenaza con llegar a un punto de no retorno.

En este sentido, la demografía riojana refleja, a pequeña escala, tanto la problemática como el desarrollo histórico de un proceso mucho más amplio que se inició en la década de los 50 del siglo pasado y que todavía sigue activo. En 1900, La Rioja contaba con 190.948 habitantes de derecho de los cuales, 52.664 (27'6%) vivían en áreas de montaña y 138.284 (72'4%) en las llanuras regadas por el Ebro y sus tributarios. En 1950, año en el que la población riojana ascendió hasta los 231.033 efectivos, el contingente de serranos se mantuvo más o menos estable (45.351) mientras que el de sus rivales se incrementó hasta los 185.682, reduciendo hasta el 19'6% la participación de los primeros en el cómputo total. Medio siglo después, en 2001, los vecinos de la Sierra son 15.208 y representan el 5'5% de la población regional (276.403). Y en 2016 son aún menos, 13.734 (4'3%) de un total de 315.794.

La brecha demográfica de ayer se ha convertido en el abismo insalvable de hoy. Actualmente, de los 65 municipios de montaña que, siguiendo el criterio establecido por Teodoro Lasanta, se integran en la comunidad riojana, 18 no superan los 50 vecinos; 16 oscilan entre 50 y 100 y sólo 5 rebasan los 500. Algunos como Cabezón (16), Jalón (17), Navajún (14), Pinillos (19), Torre (13), Valdemadera (7), Villarroya (5) o Zarzosa (14) no llegan ni a 20. 13.734 personas -muchas menos en invierno- que tienen el raro privilegio de ocupar 2.677 kilómetros cuadrados, el 52,8% del espacio regional, a razón de 5,1 habitantes por unidad de superficie.

El fenómeno no es nuevo y demuestra dos carencias. De un lado, la incapacidad de la Administración para ordenar los flujos demográficos del territorio que le ha tocado gobernar. En los 35 años transcurridos desde la aprobación del Estatuto de Autonomía no se ha producido ni un solo avance en esta dirección. La Sierra ha seguido desangrándose inexorablemente, expulsando población, perdiendo servicios y eliminando unidades escolares. De otro, los fondos de cohesión europeos que desde hace más de una década y con distintos nombres (Feder, Feader, Proder, Leader.) han intentado revitalizar las economías locales, tampoco parecen haber surtido mucho efecto. La decidida apuesta por el turismo de las agencias de desarrollo encargadas de examinar proyectos, asesorar y canalizar los recursos no ha impedido que la población haya seguido disminuyendo.

La gran o enorme novedad es que, por primera vez en la historia reciente, tanto el Gobierno central como el regional han lanzado sendos planes para frenar o paliar el éxodo rural. La primera de las medidas consiste en la creación de una comisión ministerial destinada a enfrentarse al denominado 'reto demográfico' y la segunda en la elaboración de una 'Agenda para la Población 2030'. Aunque ignoro el alcance, los contenidos y las recomendaciones que encierran estas propuestas, lo que parece evidente es que ambas -será casualidad- han coincidido en el tiempo con las inversiones millonarias que la UE pretende realizar hasta el 2020 en los territorios europeos que padecen la misma lacra. Una cantidad que, a nivel nacional, ronda los 1.600 millones de euros.

Lamentablemente, las autoridades europeas son, una vez más, las encargadas de advertirnos de los problemas que sufrimos y de la necesidad de tomar medidas para resolverlos. Y mucho me temo que la nueva oportunidad que nos brindan no será, como en ocasiones anteriores, aprovechada por las personas a las que en principio va destinada esta iniciativa sino por los intermediarios, los proveedores de servicios, las asociaciones que gestionan las ayudas o los agentes que dicen conocer mejor que nadie las necesidades y demandas de los beneficiarios de las mismas.