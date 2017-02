PENA, PENITA, PENA

Tras ocho meses de deliberación, que son algo menos de lo que requieren las situaciones embarazosas, ha llegado la sentencia y ha hecho sangre, pero no sangre azul. El exquisito cuidado para graduar el texto de la audacia y no llevar las cosas demasiado lejos, las ha dejado en su sitio, que es incómodo para algunos. Nos parece mentira que haya llegado la hora de la verdad, pero, por fortuna, la gente de la calle seguimos creyendo en los jueces. Hay opiniones para todos los gustos y para todos los disgustos pero lo que importa es lo que ellos dictaminen. La condena de Urdangarin por delito contra la Hacienda Pública también podría llamarse contra la paciencia pública. Hay gente que no se conforma con todo porque quiere algo más. Nunca ha pensado que la mortaja no tiene bolsillos. Su saco es tan holgado que no pueden temer que lo rompa la avaricia. Por eso, si ser pobre es como ser extranjero en tu propio país, ser riquísimo debe de ser como considerarse un marciano que pasa una temporada en este planeta y llega a creer que esto da vivir es para siempre.

La sangre que ha hecho la sentencia puede llegar al río de los acontecimientos. Quiere decirse que durará lo que dura. Las heridas se restañarán cuando pase el tiempo y lleguen las amnistías y las revisiones, con cualquier excusa dorada. Siempre que hay un aniversario sonoro o muera un Papa, en el llamado orbe católico, que es solo una parte menor del mundo, se amplían los perdones o menguan las condenas. Eso está bien siempre porque nadie debe regocijarse con el mal ajeno, pero tampoco alegrías porque los ilustres golfos se vayan de rositas, después de una corta estancia en el trullo. Lo que habría que impedir o al menos dificultar, es que los ladrones se sigan saliendo con las suya, porque no los podemos encontrar en el bar de la esquina, pasado mañana, libres de todo culpa y tan contentos por no haberse equivocado robando. Si bien se mira, lo suyo ha sido una inversión y eso siempre tiene riesgos.