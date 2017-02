DE MANCHESTER A LAS ESTRELLAS

Cuando dentro de ocho días el Dolby Theatre hollywoodiense se haga eco del palmarés de los Oscar, sin duda me acordaré de la tarde lluviosa de película que el pasado fin de semana disfruté en un cine logroñés. Acabábamos de contemplar con emoción contenida 'Manchester frente al mar', cuando el obstinado The end prologó los títulos de crédito. Por supuesto, a casi nadie pareció importarle el nombre de los actores, guionistas, técnicos o autores de la música. La luz de la sala rompió la magia del séptimo arte y el público recogió las cajas vacías de palomitas y las abolladas latas de refrescos y enfiló hacia la salida.

Aún recuerdo el estreno de 'Apocalypse Now', hace ya casi cuatro décadas. Nada más salir en pantalla los créditos finales -«Directed and produced by Francis Ford Coppola»-, el proyeccionista apagó la cámara y prendió el lucerío. Quedaba así mutilada esta obra maestra de Coppola, cuyo verdadero apocalipsis de napalm, muerte y destrucción comenzaba en ese instante y se prolongaba durante más de seis minutos.

Pero volvamos a 'Manchester frente al mar'. Tratando de ubicar a conocidos actores como personajes secundarios (Gretchen Mol o Matthew Broderick) o de saber qué maga de las partituras había compuesto la banda sonora -Lesley Barber-, una voz desabrida sonó a mi espalda: «Esta película se va a llevar el Oscar, es rara y lenta». Es más que probable que Casey Affleck se lleve la estatuilla como mejor actor o que el guión original pelee por la gloria, pero que no se altere mi vecino de butaca. Como sentencia un proverbio alemán, «mira las estrellas, pero no te olvides de encender la lumbre en el hogar».