También se puede hacer política con imaginación. Además, la imaginación desarma porque no contiene violencia moral. Donald Trump quiere que los mexicanos construyan un muro en la frontera con Estados Unidos y que lo pague el gobierno de México. Parece una forma de humillación: encima de cornudo, apaleado. Pero como muy bien se dio cuenta el escritor Juan Tallón en un estado de su Facebook, si los mexicanos construyen el muro y lo pagan, el muro será de ellos. Yo si fuese Peña Nieto construía el muro: una propiedad de más de mil kilómetros en un sitio estratégico, un lugar al que invitar a todos los grafiteros mexicanos a que den rienda suelta a su imaginación. También un mirador, un espacio de recreo para que los mexicanos contemplen el país de enfrente. Si el muro es nuestro, podemos incluso construir almenas y desde ellas apostar mariachis que canten a los ciudadanos del país vecino hermosas canciones de amor. Incluso, al ser nuestro, podemos derribarlo cuando nos dé la gana.

A la imaginación no se la invita nunca en la política. Lo mismo podríamos decir de la llamada telefónica de Trump a Mariano Rajoy. En esa llamada, Trump le exigió a Rajoy que amplíe el gasto militar español y le recordó la factura de la OTAN. Pero la factura de la OTAN es como la factura del gas. A lo mejor el gas está caro y no me vale la pena calentar mi casa con gas si puedo hacerlo con leña, por ejemplo. Con imaginación, Rajoy podría haber contestado «Donald, tienes más razón que un santo, no puede ser que los Estados Unidos paguéis tanto en la factura de la OTAN, y España tiene que pagar mucho más, hombre, si es que es de cajón, cuenta con ello, Donald; precisamente, porque me doy cuenta de semejante injusticia, te voy a dar una noticia que te va a alegrar y que disminuirá el gasto que hacéis: mira, queridísimo Donald, España se marcha de la OTAN, así que un gasto menos para vosotros, qué bien, eh, ya puedes dormir tranquilo, ya no te costaremos un duro; sabes qué pasa, que España no tiene enemigos que justifiquen que los españoles tengan que gastarse millones de euros en armamento, preferimos gastarlos en sanidad y educación, como no somos Spain ni Great ni First pues no necesitamos pagar el gasto de la VI flota, un gran abrazo, queridísimo Donald».

No podemos quitarle a la historia lo que tiene de comedia. Hay una guerra allí afuera. Las guerras ahora son facturas y gastos. El Reino Unidos se ha ido de la Unión Europea con el aplauso entusiasta de Donald Trump. Es un buen momento para que la Unión Europea se vaya de la OTAN. Es un buen momento para la comedia interminable. El humor es importante. Si los políticos de la vieja Europa no nos defienden, acabaremos pagando el humo de los tanques como si fuese jamón de bellota.