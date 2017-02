El gobernador del Banco de España ha defendido, con las uñas y los dientes que le quedan, el retraso de la edad de jubilación. Quizá ame tanto el trabajo que desea que sus compatriotas lo prolonguen más allá de los 67 años. Su lema debe ser 'Camina o revienta' y lo ha defendido en el Congreso disfrazándolo de «retrasos adicionales». En su bursátil opinión los viejos son culpables, ya que no tienen una idea muy clara de cuándo deben morirse, y justifica la prolongación del trabajo por el incremento de la esperanza de vida. Total, que la edad de jubilación, que ahora es de 65 años y cinco meses, llegará algo después para los que creían que jubilarse viene de júbilo. No hay que fiarse ni de las etimologías ni de los políticos porque las palabras dependen de cómo y en qué lugar se empleen. Al señor Luis Linde le están sirviendo para intentar resolver de momento las precarias finanzas de la Seguridad Social, que corren grave peligro. Se vuelve a hablar, no sin que las broncas sustituyan al diálogo, del Pacto de Toledo, como si las recetas antiguas sirvieron para las enfermedades actuales.

Como uno ha sido siempre muy desinteresado, aunque le esté bien el decirlo, a mí el huracán me va a pillar de rebote. En el arrabal de senectud, que dijo aquel buen caballero que fue don Jorge Manrique, corren otros vientos. ¿Qué hubiera opinado de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del oscurísimo 'caso Bankia'? Ya sabemos que los historiadores son profetas que únicamente miran hacia atrás y lo que nos gustaría es que algunos políticos miraran de frente y no se vieran obligados a agacharse para recoger sus promesas arrojadizas. Nos han engañado mucho, con diversas sombras. Los diferentes eran los mismos con otras señas y a veces sin cambiarlas. Ahora viene el timo de la jubilación, que es una venganza por adelantado. Por lo que pueda pasar.