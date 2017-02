La memoria, mapa del tiempo

Setenta y dos años es una mal número para la memoria. Será por eso que este año ha pasado inadvertido el 27 de enero de 1945, setenta y dos años de la liberación del campo de Auschwitz. Puede que ya no sea tan necesario porque la barbarie nazi no será olvidada. Esa batalla está ganada hasta en los libros de historia. Claro que si Hitler hubiera vencido, nadie se acordaría de las mismas víctimas.

Para que la memoria tenga sentido tiene que decirnos algo a nosotros y no sólo al pasado. Hay pasados que son como relojes que dan la hora por adelantado; hay pasados que son como mapas que nos desvelan el subsuelo de la tierra que pisamos. A primera vista parece que es de fiar, pero el mapa nos descubre que en ese punto ajusticiaron a un inocente, en aquel otro justificaron con una ley inicua el robo, más allá está el lugar en el que académicos sesudos decretaron que las víctimas eran el precio del progreso, sin olvidar aquel promontorio donde teólogos y filósofos decretaron que los negros nacen para esclavos. El subsuelo revela la fragilidad de la tierra firme.

La memoria es un mapa. Esta idea del dramaturgo Juan Mayorga ha sido el regalo del año que ha hecho la cultura a la memoria de las víctimas sobre las que se ha construido la vida humana. Recordamos a las de los campos nazis de exterminio, pero a través de ellas, a todo el sufrimiento sobre el que se ha levantado la historia de los hombres.

El mapa es precisamente el eje de la obra teatral de Mayorga El Cartógrafo (publicada en La Uña Rota de Segovia), que inició su periplo hace unos meses en Valladolid. El cartógrafo en cuestión es un anciano, internado en el gheto de Varsovia, que convierte su profesión, hacer mapas, en un acto de resistencia. Como sus piernas ya no le permiten salir a la calle para identificar los puntos esenciales de vida y muerte del gheto, adiestra a Blanca, su nieta, en los secretos del mapa y le pide que salga y anote lo que ve, oye y siente. Hay mapas, le dice, que matan y otros que salvan; mapas, para despistar al enemigo o para orientarse; mapas para perseguir emigrantes o para señalarles rutas seguras. El viejo y la niña quieren hacer un mapa para nosotros. Lo primero, captar lo esencial. No se puede contar todo; no se debe tampoco premiar lo secundario. Más importante que el uniforme del oficial nazi son los andrajos del maestro de escuela. Hay que ir a lo esencial, a saber, las razones de los unos para matar y de los otros para vivir y luchar. Cuando en un tren montan a los niños de una escuela para gasearlos, descubriremos por qué matan; cuando midan la altura del muro del gheto y constaten que desde el segundo piso de un edificio situado al otro lado se puede ver todo lo que pasa en el interior de este infierno, sabremos nosotros que el mundo sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. «¿Pueden dormir, comer, amarse, sabiendo lo que está pasando?» se pregunta el anciano desesperado. Con la verdad de quien lo vive van abuelo y nieta dibujando sobre un papel lo que ocurre en ese espacio geográfico que es su mundo.

Notable es el momento en que el viejo profesional de mapas aclara a una niña atónita que «lo más importante del espacio es el tiempo». Tener a tiempo un mapa puede salvar vidas, por eso él se lamenta de no haber sabido leer a tiempo los mapas que entreguerras ya dibujaban la barbarie que se estaba incubando. El mapa que ellos están construyendo responde al tiempo que les ha tocado vivir, pero está destinado a nosotros que vivimos otro tiempo distinto. Pero si el mapa está bien hecho tendrá valor actual porque nos desvelará sobre cuántos crímenes, sobre cuántas esperanzas y sacrificios está basada la paz o el bienestar que disfrutamos. Si no tuviéramos en cuenta ese tiempo pasado, caeríamos en la tentación de creer que lo que tenemos nos lo merecemos porque nos lo hemos ganado a pulso. Ese error sería ya el primer paso para la repetición de la barbarie.

Lo más importante del mapa es el tiempo, esto es, que el mapa refleje su tiempo, que luego se lea a tiempo y que cada generación haga su mapa, por eso El Cartógrafo habla del mapa del gheto, pero también de los mapas de Sarajevo (el de los francotiradores que matan; el de los pasadizos que salvan); el de los emigrantes africanos, incluso del mapa que es cada cuerpo humano. En efecto, en las arrugas de la cara, en el brillo de los ojos, en la flacidez de los músculos encontramos los elementos esenciales para hacer un mapa de nosotros mismos que nos diga cómo somos, lo que hemos ganado y perdido, lo que nos queda por hacer, lo que podemos esperar.

Momento clave en la función es cuando los actores, Blanca Portillo y José Luis García-Pérez -que se desfondan físicamente para entregarnos el testigo de la memoria que ellos genialmente representan- se despojan del personaje para decirnos que su papel teatral tiene un límite. Hay zonas del horror que son irrepresentables, por eso encargan a cada espectador que haga en silencio el camino que va de la función teatral hasta los misterios de la muerte que son también los de la vida. Un regalo del dramaturgo y de los actores de El Cartógrafo que da sentido a la memoria de la barbarie en esta fecha que es una más.