Devolución forzosa

La decisión del Tribunal Supremo de desestimar un recurso presentado por el BBVA, para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, obliga a las entidades bancarias a devolver lo cobrado por cláusulas suelo que presenten vicios de consentimiento y a hacerlo desde su entrada en vigor, no sólo desde mayo de 2013. Con ello se zanja un litigio que promovían clientes y asociaciones de consumidores y usuarios de banca, dándoles la razón por parte de la Justicia. Pero más allá del contenido preciso de la resolución judicial y de los casos a los que afecta, es evidente que representa también un toque de atención sobre las relaciones que en el futuro pueden establecerse entre las instituciones que prestan dinero para obtener un rédito de la operación y aquellas personas que lo demandan con más temor a que no se les conceda que precaución hacia la letra pequeña del contrato resultante. La información y transparencia requeridas para formalizar el mismo han de garantizar los derechos del cliente y el cumplimiento de las condiciones acordadas de buena fe entre ambas partes, teniendo siempre en cuenta que es la entidad financiera la que generalmente las redacta y, en esa medida, preserva sus intereses. Se estima que el quebranto para los bancos concernidos por la sentencia puede oscilar entre los 3.000 y los 4.000 millones de euros. Una cantidad que, en cualquier caso, no se esfuma de la economía española. El establecimiento de un mecanismo extrajudicial para que las partes acuerden la forma en que se haga efectiva la decisión de los tribunales no solo permitirá aliviar la repentina sobrecarga de trabajo que supondría para la Administración de Justicia dirimir sobre cada reclamación, sino que sobre todo atiende a las especiales circunstancias de los ciudadanos afectados, sin que los trámites para el cobro de lo que se les deben les agravie ni les disuada de reclamarlo. Por otra parte, la prevista concentración en juzgados provinciales especializados de aquellos procedimientos que sea necesario cumplimentar para la ejecución efectiva de la decisión del Supremo parece la manera idónea de dar salida final a un conflicto que es deseable que nunca más se repita.