Martina que, por lo general, no se fía ni de su sombra, se relajó cuando el director de su banco, el de casa, aunque ya no se llamase Caja Rioja, le invitó a entrar en su despacho. Por un momento se imaginó a don Carlos, así se llamaba, a sus pies, junto a su mesa de oficina, confesándole su amor. El hombre, unos 30 años más joven que ella, no estaba nada mal. Evidentemente, la invitación no tenía nada de romántico, eso sólo formaba parte de las fantasías de Martina. Don Carlos le habló del maravilloso momento por el que atravesaba Bankia, de la solidez del banco, de su solvencia, bla, bla, bla.... luego le cogió la mano -había cierta confianza- y le dijo: «usted, doña Martina, es uno de nuestros mejores clientes y no podemos permitirle que deje pasar esta oportunidad de incrementar sus ahorros a través de nuestras acciones en poco tiempo». Ella se sintió muy halagada y aceptó. Miró su libreta, tenía 8.345,68 euros. Sus ahorrillos de toda la vida. Sin pensarlo le dijo a Don Carlos que contara con 6.000 euros para esas acciones. Era junio del 2011, en julio Bankia salió a bolsa y pocos meses después el millón de pesetas de las de antes -Martina todavía lo traducía todo a pesetas- no eran cero, pero casi. Lo sabía porque lo miraba a diario en el teletexto. Estuvo muchas noches sin dormir, pensando en la moto que le había vendido Carlos, a secas, hasta que fue a verle. Aquello fue peor. Ni soluciones ni explicaciones ni mucho menos disculpas. Con la imputación de Rodrigo Rato respiró y con la de Fernández Ordóñez, el pasado lunes, ha cogido fuerza. Es de justicia, dice, que paguen por la milonga que nos metieron, y tiene aún más claro que nadie vende duros a cuatro pesetas.