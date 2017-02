¡AY DE LOS VENCIDOS!

Lo mejor que podía pasar a los demás partidos es que los dos en pugna se partieran. Pablo Iglesias supo amagar sin tener que dar la razón a ninguno, convencido de que se la iban a dar los congresistas, que por supuesto no son todos los españoles. El líder arrasó en la votación para la secretaría general. Dijo que se iba si no lo ganaba todo y, ante esa amenaza, las bases del partido cerraron filas con él y le otorgaron el poder total. Allá ellos y allá nosotros, los que no votamos ni al uno, ni al número dos. Errejón pide ahora que se respete el mandato de la pluralidad, pero las medias tintas sólo sirven para enturbiar las aguas, que ya están bastante revueltas. Puede llegar la hora de la venganza disfrazada con el nombre de purgas. De los dos hermanos esperado sólo queda uno y parecían gemelos. ¿Qué queda de aquellas soledades juntas? Ahora tendrán que abrir las puertas con cuidado de cerrarlas bien para que no se cuelen los que siempre están dispuestos a acudir en socorro del vencido. El 'vae victis' cuenta siempre con aclamadores. El único peligro que les acecha es el de quedarse roncos.

La Unión Europea, que no se cansa de advertir, nos previene que ha subido el déficit, al mismo tiempo que nos felicita por el crecimiento económico. Lo que llaman desaceleración es lo que nosotros entendemos ir para atrás. El porvenir, que los filósofos aseguran que es un por traer, no acaba de llegar, pero cuando llega pasa muy despacio. Saber esperar es un arte, pero a condición de que nos pille vivos, incluso a los más mayores, que hemos pasado mucho tiempo esperando. No sabemos si la llamada 'vía radical' anunciada por Pablo Iglesias nos va a traer más felicidad, pero su líder está feliz. Habrá que esperar a ver qué hace con sus hermanos derrotados. De momento los está abrazando a todos. Siempre nos ha sorprendido la enorme capacidad de los líderes para repartir cordialidades. Abrazan en la calle a los niños. No sólo a los más guapos, sino a los que tienen más mocos. Y si no nos abrazan a los más viejos es porque no nos dejamos.