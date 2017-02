Como el Black Friday, el día de San Valentín tiene su raíz en las sociedades inglesa y norteamericana, pero por efecto de la globalización y porque es un gancho más para que el comercio pueda hacer caja de forma excepcional, ha ido ganando tradición en España.

Usted se fija en los escaparates y los ve adornados desde dos semanas antes de la festividad con corazones cruzados por flechas, querubines tocando liras y cartelería roja con mensajes de amor.

Cada cual es muy libre de hacer con su vida lo que le plazca, con los límites evidentes del respeto a la libertad de los demás. De modo que criticar a quienes celebran el 14 de febrero con un regalo, o una cena o las dos cosas a la vez está de más. A mí no sólo este 'día de', sino muchos 'días de', ni me van ni me vienen, pero si alguien comparte conmigo confidencialmente su ilusión por cómo piensa celebrar San Valentín y qué sorpresa le prepara a su pareja, me reservo mi opinión y desde luego no le amargo la fiesta.

Sin embargo, esto de la cortesía y la tolerancia no es norma que se estile entre los 'antídoto' que, además, desconocen el principio básico del amor: construir. Lo contrario de destruir que es su acción favorita. Tampoco San Valentín se ha librado de ellos.

En Mallorca han lanzado una campaña institucional contra la celebración del 14 de febrero que vincula el Día de los Enamorados con la violencia contra la mujer. 'Desmontando San Valentín' es su lema y con ella han querido «desmitificar el amor romántico» porque es «peligroso» y está íntimamente asociado con los casos de «maltrato» contra la mujer y las relaciones «tóxicas». Qué días gloriosos nos estáis dando muchachos.

Así que si usted celebra hoy San Valentín le deseo que todos sus planes salgan mejor que bien, que acierte con el regalo y que la cena resulte superior. Con todo mi amor.