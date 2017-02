La puerta, como palabra y como artilugio, se presta a unos dieciséis millones y pico de interpretaciones, sugerencias, trasfondos filosóficos, contundencias refraneras, simbolismos míticos, afanes polireligiosos y desvelos políticos. En el principio bíblico, tan conservador que hasta Donald Trump cree en él, no había puertas, y si había alguna se la llevó por delante el Big Bang en el que el portero del mundial de la emigración no cree. El campo sin puertas es pura libertad ecológica. La puerta es bifaz, se abre, se entorna, cruje, se cierra, se blinda. Hoy hay pasión por las puertas, desenfreno, se ponen en el campo, en el monte, en el mar y hasta en la más fugaz de las estrellas fugaces. Contra las puertas queda uno de los más bellos gestos que acompañan y afianzan las relaciones humanas: que se abran sin trabas, sin fronteras, sin muros.

Las peores puertas son las puertas falsas, simulan continua apertura, pivotan sobre un eje inaprensible, son puertas giratorias, puertas de Alí Babá, las puertas sacras de los santuarios políticos actuales. Cierto que la tarea de guiar a la comunidad es muy dura y tiene sus costes, sus gajes de oficio. La misión del político avanzado se hace a veces un lío, un nudo, un enchufe entre lo ético y lo legal. Busca la luz y encuentra Iberdrola o Fenosa. Busca un pálpito social, un soplo, un aire revelador y encuentra Repsol o Gas Natural. El hallazgo tiene premio, en euros contantes y disonantes, pasta que a veces, según dicen los chismosos, se pierde no se sabe 'ande' por culpa de la modalidad financiera mundial de puertas giratorias que son los paraísos fiscales.

El chanchullo de las puertas giratorias lo definió hace un par de años la Comunidad de Murcia que quería liderar su erradicación: es la castellanización de la expresión inglesa 'revolving door', que quiere decir recolocación de altos cargos públicos en empresas privadas, con sueldos de lujo por sus conocimientos y relaciones, por su dorada y adorada agenda. El último o penúltimo misionero político que busca la luz en estas tierras es Arsenio Fernández de Mesa, hasta noviembre del año pasado director general de la Guardia Civil, que ahora ha descubierto un zulo de oro en el consejo de administración de la Red Eléctrica Española. El botín -legal, por supuesto- es de 175.000 euros. No está solo, apuntillan los chismosos, más de treinta expolíticos 'aconsejan' el sector eléctrico. Que en diez años los recibos de la luz sólo hayan subido el doble para los usuarios es un logro, un milagro de distribución, porque según las cifras giratorias que se mencionan le pasa al sector lo mismo que a la chica del 17, que no se sabe de dónde saca pa tanto como destaca. Son ex, exministros, exdirectores generales, exdiputados, exsenadores, exeurodiputados, exasesores, que rentabilizan la paz del guerrero en empresas generadoras de abastecimientos múltiples a la sociedad de consumo y sus alegrías. Hay múltiples ex y familiares en consejos de administración de empresas, a las que adornan con su figura y su agenda y a la que alivian de las adiposidades de sus carteras. Marcelino Oreja, Ana Palacio, Isabel Tocino, Ángeles Amador, Josu Jon Imaz, Acebes, son algunos nombres. Afines o del PSOE, PP, IU, CiU, PNV, sin prejuicios. Pocos abandonan. Felipe González se fue pero no por mala conciencia sino porque se aburría. Si se aburría es que al menos iba. Otros sólo cobran.

La pasada primavera, los eurodiputados pidieron mano dura general contra las puertas giratorias. El pasado otoño, PP, PSOE, Ciudadanos y PNV rechazaron aquí la propuesta de Unidos Podemos contra ellas por «panfletaria». Buen momento para que el capitán Trueno Iglesias presente otra propuesta, «más fina», más sutil, digerible para todos, una puerta que tenga algo como de puerta de servicio.