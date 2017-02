Acostumbrándonos

Lo dijo Blas, punto redondo. Bueno, no lo dijo Blas, lo apuntó el otro día don Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Redondeando: debemos acostumbrarnos a que el recibo eléctrico traspase las nubes, llegue a la Luna, colonice Marte y nada de auditar los precios marcianos. Acostumbrarnos. Con calma, con tranquilidad y prudencia, cooperando diplomáticamente, como ha dictaminado también el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación don Alfonso María Dastis que debemos tomarnos las imprevisibles consecuencias de la resistible ascensión de Arturo Ui y su Trust de la Coliflor, digo de don Donaldo Trump y su Tea Party. Y ambos tienen toda la razón. Si uno se acostumbra a las ideas del tupé de don Donaldo, ¿por qué no vamos a poder adaptarnos todos a cualquier contingencia eléctrico-tarifaria? ¿O es que no nos hemos acostumbrado a los chorizos apandadores, los tertulianos Inda y Marhuenda, los sueldos de asco, los contratos basura, al esperpento independentista catalán, a Esperanza Aguirre y Susana Díaz, la incomprensible esquizofrenia de Podemos y al charrán del PP o lo que sea el pajarraco come mierda? Como especie racialmente celtíbera ¿no debemos nuestra dura evolución, esa selección natural, al precio por las nubes de pepinos, berenjenas y lechugas, las pensiones miserables, el botellón, la consolidación de la circulación ciclónica de la atmósfera o a don Mariano Rajoy? Vamos a ver: el ser humano es un bicho eminentemente adaptativo y nosotros mucho más. Si hemos conseguido llevar nuestro planeta al deplorable estado en el que hoy se encuentra es, precisamente, porque la alimaña que somos es capaz de alimentarse con cualquier porquería, con cualquier chorrada (el panga, por ejemplo, o las recetas de Master Chef) y adaptarse biológicamente a las circunstancias más adversas, ya sean el clima, Jorge Javier Vázquez o el oligopolio energético patrio. ¡Por Dios, cómo no nos vamos a acostumbrar a la permanente y estrepitosa subida del recibo de la luz! Calma, calma, no nos precipitemos porque está tirado. Ante todo, eficiencia: paciencia, orden, organización, prevención y estar al loro. Así, sorteando, llegará la baratura. Y con ella nuestra supervivencia. En primer lugar debemos estar pendientes de los hombres y mujeres del tiempo y tomar debida nota: ¿lloverá mañana?, ¿nevará pasado mañana?, ¿por dónde se andarán el sábado los vientos circumpolares?, ¿y el domingo a qué velocidad circularán los contraalisios?, ¿tendremos brisas o ciclones? Esto nos dará una idea aproximada de por dónde nos la pueden meter. La subida del recibo, digo. Si compaginamos tal información con otras importantísimas, como saber a qué precio se pondrá el miércoles el barril de petróleo saudí o si para el viernes les habrán arreglado la avería, o no, a los grifos de las gasísticas argelinas, el panorama, con un poco de optimismo, se aclara. Echemos una moneda al aire: si sale cruz el Kw. nos saldrá a 2 trompos, más o menos; si sale cara, como a 100: carísimo. Y solo nos quedará por determinar a qué hora del día o de la noche tendremos la cruz de cara, la cara en la cruz o en qué momento exacto nos la van a volver a meter. Dolorosamente o con vaselina: si tenemos tarifa fija, con vaselina; si la tenemos variable o plana, démonos por jodidos; si tenemos contador inteligente, ay, madre; si es de los tontos, ni con el as de oros. Y así sabremos que a las 5 de la madrugada hay que poner el lavavajillas, a las 7 apagar todas las luces, a las 10 no encender la calefacción y poner una vela en un tiesto, a las 12 volver a la cocina de leña o preparar bocadillos de chope; a las 14 atizar el brasero de erraj. Y a las 20 encenderle dos cerillitas a santa Rita, darnos friegas con un estropajo y embutirnos en la bata manta. Esto es: utilizar dispositivos más eficientes; adquirir, en suma, hábitos reductores: los de los trapenses los mejores, los más penitenciales. Claro que nos quedarán los costos por el alquiler de línea y contadores, el impuesto eléctrico (el 4,864 % de la suma del término de energía y el término de potencia multiplicado por 1,05113), el IVA al 21%, el sueldo del señor ministro don Álvaro Nadal, el del exdirector general de la Guardia Civil y los de las otras puertas giroscópicas. ¿Trump? No se sobrelleva mal. Como se ve, los españoles nos hacemos pacientemente a lo peor, señor Nadal, y votamos lo mismo que en USA. Nos va tan bien acostumbrándonos al charrán.