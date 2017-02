Subidón de adrenalina

Luz, sonido, caras sonrientes. En la Caja Mágica de Madrid se celebra el 18 Congreso del Partido Popular y los subidones de adrenalina alimentan el clima de euforia. La cita saldrá bien, de eso no había duda. Se trata de la formación que gobierna en España después del sinvivir del último año. Y Mariano Rajoy, defensor de lo que más convenga, resultará reelegido presidente. Del cónclave no surgirá una renovación del proyecto político. No hace falta. Si el Gobierno en minoría acabara haciendo aguas, hipótesis que los eufóricos congresistas ni vislumbran, ya habrá tiempo de darle un moderado meneo.

Y si los respondones que jalean a José María Aznar, 'El Despechado', acaban teniendo pretensiones electorales, se les pondrá en su sitio. Por precaución, ya se ha designado el grupo de teóricos de la confianza de Rajoy que repartirán sesudas collejas cuando convenga. Pero, detrás de los focos, las palmaditas en la espalda, el placer de encontrar a viejos compañeros de fatigas, llegan ráfagas de un humo tóxico, que intenta filtrarse por las rendijas de la Caja Mágica por más que se mire para otro lado o no se quiera escuchar.

Cuando el equipo de decoradores, pintores, electricistas, informáticos, ponía a punto la sede del 18 Congreso del PP, llegó una primera bocanada. La Oficina Nacional del Fraude (Agencia Tributaria) informó al juez que el exvicepresidente Rodrigo Rato había defraudado a Hacienda, 6,8 millones de euros, cómo mínimo. Poco después, aterrizaron las condenas de 13 años de prisión para los cabecillas de la trama 'Gürtel', y 9 para una antigua consejera del PP valenciano. El baile de delitos atribuidos a unos y a otros va, desde la malversación de caudales públicos, hasta la prevaricación, el cohecho, la falsedad.

Por si fuera poco, nueve empresarios han admitido haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, lo que traerá mucha cola. Y la exministra Ana Mato y un representante legal del PP declaran mañana por su posible participación a título lucrativo en la trama.

Después de todo esto, parece justo, equitativo y razonable comparar el comentario del vicesecretario de organización del Partido Popular, Fernando Martínez- Maillo («lo importante es que en este país la justicia funciona y que quien la hace la paga; se llame como se llame») con un brindis al sol. Dicho que se utiliza para describir que alguien está haciendo algo cara a la galería. Fanfarroneando a sabiendas.

Acaso sea cierta la cínica tesis de expertos en ciencia política, que anotan que la evolución de todo partido viene marcada por la continua adaptación al objetivo de la supervivencia. O la teoría del clásico Max Weber, que destaca que la impronta del momento fundacional de un partido es muy difícil de modificar.