Ha sido ésta la semana de la propiedad intelectual. Un contencioso múltiple -incluso cruzado, por momentos- en el que sólo entre líneas, o en la línea de puntos, se entreven ideas (esto de las ideas, que pasa por una cosa propiamente intelectual, debe ser, a lo visto, materia de otra ventanilla). Y que más bien parece, la querella, una pugna por el logo y por su merchandising. Mientras que el debate ideológico se vislumbra muy al fondo, residual prácticamente. Si acaso, en 'ruegos y preguntas'. O ya sólo en ruegos. La escenificación de esta guerra de patentes ha tenido varias pistas: un palacio de justicia, una caja mágica, un pabellón multiusos, entre ellos Plaza de Toros (los toros han constituido, de hecho, una pieza aparte) y varias salas de prensa. Nada es lo que parece (y de ahí que haya cuestiones que sólo se pueden aparecer en el interior de una caja mágica, maravillosa, un retablo de Chanfalla y Chirinos). De entrada, se ha liado pollito: el autor material del ave azul-Carlos III sobre campo rojo-lacre diplomático (sic) que viene siendo el escudo heráldico del Partido Popular desde finales de los ochenta era un charrán y no una gaviota, como se ha querido hacer ver hasta ahora. Es que la gaviota tiene algo, que no acaba de, no sé, de fijarse. Ya le había pasado a Hitchcock. Todo el mundo pensaba que los pájaros de Los pájaros eran gaviotas y en cambio eran patos que el departamento artístico pintó de gris. La confusión sobre la presunta gaviota ha adquirido ya una trascendencia oficial y está a punto de pasar a los estatutos del partido con su verdadera naturaleza, la de ave caradriforme de la familia Sternidae; dícese charrán común. Por si esto puede aclarar el debate ideológico de cara a las jornadas de la Caja mágica. Aunque Fernando Martínez Vidal, el autor material del misterioso pájaro, cree ya irremediable el daño causado. El otro día declaró que si los logos de Coca-Cola o de Apple no se habían tocado, por qué su charrán, su gaviota, su cosa, lo que sea, había sufrido ¡ocho operaciones! Aún peor: alertó de que la última operación había sido encerrarlo en la forma de otro logotipo: «en un círculo como el de Podemos». Imaginen el resultado: un charrán azul-Carlos III cautivo en una jaula morado-nazareno. ¿Alguien está pensando ya en registrar esta quimera? No le quito yo, cuidao, intención a la paleta. En caso de dudas ideológicas, siempre se puede acudir a la tabla de color, donde se desarrolla el programa. El azul, ya sabemos. El morado: «color de transformación al más alto nivel espiritual y mental, capaces de combatir los miedos y aportar paz» se dice en una web. Y es que está todo igual, eh. La contraportada de El País del viernes era este Martínez Vidal, ¡pero la portada era Mikel Urmeneta reclamando sus derechos sobre la imagen y explotación comercial del toro de Kukusumusu, novillo azul con pañuelo rojo y cornamenta amarilla! ¿Podrá Urmeneta volver a utilizar el toro que creó, atención, ¡en 1989!, ¡el mismo año en que Fraga aprobó lo que le pareció una gaviota! (se equivocó Fraga; se equivocaba)? Dos asuntos de marca registrada abrían y cerraban los informativos. Veía a Urmeneta mostrando un plato con su toro, a la salida de un juzgado pamplonica, e imaginaba a Pablo Iglesias, a la salida -o a la entrada- de Vistalegre II (¿de los creadores de Vistalegre I?), con su plato, con su círculo morado, preguntándose si podrá volver a utilizarlo, si ya le pertenece o no. Y en el marco de Vistalegre en modo Plaza de Toros. Todo lo trascendente acaba pasando en España por la prueba del ruedo. Ibérico. La lidia, el rock, los mítines, el bombero torero. Malo cuando las ideas se disputan como franquicias. Iglesias, su logo, su prédica se ha consumido en el mercado en un tiempo récord. Le saca a Errejón cinco años. Entonces, en términos relativos: ¿ya se le puede considerar a Iglesias, dentro de Podemos, como un 'viejo político'? Es, cuando menos, el hermano mayor de Podemos. Este fin de semana, las bases tienen que decidir a quién quieren más, no ya si a papá o a mamá, que eso era antes, con la vieja política familiar, sino si al hermano mayor o al pequeño (o mediano), que parece que se maneja mejor. Como siempre en estos dilemas entre logística y concepto -véase otros casos de big-bang theory, y de socios fundadores, los Wozniak/ Jobs (Apple) o Zuckerberg/ Saverin (Facebook)- se desemboca en un melodrama doméstico -hay otros hermanos en Podemos, a los que siempre se llama por su nombre cofrade, Juan Carlos, Luis, Carolina, Pablo, etc.- y en una teoría no sé si 'de las cuerdas', o entre las cuerdas, más bien. Sí, la materia es vibración, claro: la vibración del viejo Lavapiés, del viejo Sol, o del viejo Vistalegre. Cospedal ha calificado a Errejón e Iglesias de dúo «Pimpinela de Vistalegre». Este nombre igual no está pillao, mira. Pero ella, como está en una Caja mágica, son cuatro: una ministra, una secretaria, una presidenta y una diputada. Y no estar loca. Y Rajoy, registrador de la propiedad. ¿Intelectual?