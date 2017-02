La mitad de los consumidores individuales de energía eléctrica descubrió en enero que especulaba, sin pretenderlo, con el precio de la luz. Esta sería la metáfora más acertada para describir lo que ocurre. La relación entre el consumidor y la compañía contratada está sujeta a imponderables de un mercado que, además, no parece del todo libre. El usuario se enfrenta al dilema de sumarse a una tarifa determinada, no siempre con la garantía de que sus condiciones se mantengan durante el período de vigencia del contrato, o arriesgarse a los vaivenes que genera un sector en competencia cuando ésta da muestras de no ser tal. Los sucesivos gobiernos han tratado el problema con evasivas y, últimamente, hasta con jocosidad. Sin duda porque los ciudadanos, los consumidores, no acaban de precisar los términos de su reclamación o protesta en tan laberíntico terreno. De ahí que el regulador deba describir cuanto antes el cuadro de intereses y derechos que están en juego tras la opacidad de un sector que se sabe tan indispensable por el crucial servicio que presta al bienestar de la gente que acaba disuadiendo a las instancias públicas de intervenir en demanda de una mayor claridad.