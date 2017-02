Ideología de aglomerado

El otro día entré con mi amiga Pilar a una papelería en la que nos atendió un hombre mayor, de la vieja escuela. Como las dos somos muy observadoras enseguida nos dio al ojo un armario clasificador de madera y también nos dio al oído que al señor le llamaban por el hermoso y poco común nombre de Crispín. El veterano dependiente se percató de que estábamos sedientas de información así que nos mostró con orgullo la calidad del mueble, que era de nogal macizo e incluso sacó algunos cajones para que pudiéramos ver el acabado. Nos reveló que ya no se fabrican así, que ahora todo lo hacen de chopo para que se estropee pronto. Y mi amiga añadió que ni siquiera eso, que hoy muchos eran de aglomerado. Salimos a la calle y por unos minutos cada una se transportó a la librería de su infancia, con ese olor maravilloso a tinta y a papel en el recuerdo.

Entonces me vino a la mente la imprenta de Amador Moreno, que aún sigue abierta, y le relaté a mi compañera una pequeña anécdota que, como siempre, estoy impaciente por compartir con ustedes.

La historia trata de mi suegro, a quien según sus propias palabras «le nacieron los dientes detrás de un mostrador» por lo que le llamaban Pepe el de los trajes. Pero no sólo sabía de confección, él no era de esos que decían que no entendía de política, al contrario, le encantaba y tenía unas convicciones muy firmes. Además, como en las tiendas hay muchos ratos muertos aprovechaba para ilustrarse y todos los días de su vida leía el periódico por lo que cuando se jubiló siguió manteniendo esta bella costumbre. Tenía más de ochenta años cuando se puso enfermo y mi marido y yo nos desplazamos hasta Andalucía para verle. Efectivamente, estaba fastidiado, decaído y sin apenas abrir los ojos. Al volver del hospital pasamos por la puerta de la imprenta y Amador, que estaba fumando un cigarro, le preguntó a mi marido:

- ¿Y tu padre? ¿Le pasa algo?

- Pues está regular.

- Es que hace días que no viene a por la prensa y me tiene preocupado. En cuanto algún cliente falta, digo para mis adentros «mala señal». Luis Burgos se tiró una semana sin pasarse y lo enterramos el martes pasado.

Ni que decir tiene que mi marido entró y compró el periódico que solía llevarse su padre, el Ideal de Granada, y cuando regresamos al hospital se lo ofreció con insistencia. Mi suegro lo leyó de mala gana mientras su hijo lo vigilaba como se mira a un niño para que se acabe la cucharada de jarabe. Lo cierto es que, sea por aquel terapéutico ejemplar de la prensa o por el marcapasos que le colocaron, mi suegro vivió muchos años más después de aquello. Y, por supuesto, siguió leyendo puntualmente el diario.

Le gustaba estar informado y tenía un espíritu crítico. Había vivido la guerra y la represión franquista, pero no sentía miedo de nada, expresaba siempre su opinión con respeto y era una persona querida y admirada incluso por los que no estaban de acuerdo con él.

Y esta mañana me pregunto qué pensaría mi suegro si pudiera ojear el periódico de hoy. Qué diría de las barrabasadas de Trump, de la terrible agresión de la policía francesa a un joven o de que se reabra la central nuclear de Garoña. O incluso de esa lucha fratricida de los partidos de izquierda de este país.

Es imposible saberlo pero él siempre opinaba teniendo como referente la justicia social. Y fue un buen ejemplo, precisamente, porque hasta el final de sus días se interesó por los problemas del mundo y creyó en la igualdad y el progreso.

Quizá porque su ideología era de nogal y no de aglomerado, como dicho sea de paso parece la de los dirigentes políticos de hoy.