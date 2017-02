La censura ha vuelto

El día 4 del corriente, José Antonio Porras 'Chirri' inauguró exposición en la Universidad Popular de Logroño. Acto con discurso jocundo, y cantares, creación del artista, que involucraron divertidamente a la concurrencia. Lástima que entre tanto personal sólo identificara a dos pintores. Los muchos que en nuestro Logroño son o van de tales quizá sabían que hasta el 4 de marzo tenían la oportunidad de contemplar el Viaje a la cuarta dimensión, de ver cómo se «mueven» las obras, y de meditar sobre los mensajes plástico-satíricos del maestro de Alberite afincado en Madrid. Sin embargo, una decisión incomprensible les ha chafado el segundo deleite: las obras con esos mensajes, que denuncian la corrupción política que nos asfixia, fueron retiradas «porque iban a levantar ampollas y crear problemas», según el comunicado oficial.

Que yo sepa, no se había perpetrado nada igual desde la época de la Oprobiosa, cuando al muy «echaopalante» Alejandro Dalmati le censuraron alguna obra. Hoy, que a los políticos la palabra democracia, de tanto usarla, les llaga la boca y embota el cerebro (como al herrero Mazariegos, de tanto machacar se les olvidó el oficio), han censurado la exposición de 'Chirri'. Si de Universidad Popular hablamos, ¿sabrán los censores cuál es la misión de la universidad?

Lo chocante es que los cuadros que han sido descolgados ya habían sido expuestos en otras capitales sin cortapisa alguna, con gran contento de los espectadores y respeto o envaine de los políticos. ¿Será que ahora, cerrada Tabacalera, tendremos que volver a cogérnosla con papel de fumar?

Pero como no hay bien que por mal no venga (proposición que también puede formularse a la inversa), esa acción contribuirá a poner al maestro de Alberite en el candelero (sus censores quizá digan en el «candelabro»), y la gente que faltó el día de la inauguración quizá se acerque a comprobar la enormidad de la obra restante y dé en pensar que lo que pretendía era darnos la posibilidad de cotillear. No olvidemos que muchos científicos creen que el lenguaje humano evolucionó para cotillear; que la mayoría de los mensajes de la comunicación -interpersonal, internetiana, radiofónica , televisiva- son chismes. El chismorreo es, pues, nuestra actividad más relevante, y todas las formas de cooperación humana están basadas en contar ficciones, sean religiosas, económicas, política o artísticas.

Si las obras que han salido de los pinceles de Chirri nos han emocionado -lo diré a la manera de Walter Benjamin- es porque tienen un aura, una autoridad simbólica, que los modos de producción industriales son incapaces de reproducir. Algo que en un futuro, en el que nosotros no estaremos, dejará de suceder. Si no interpreto sesgadamente a Yuval Noah Harari, esas obras futuras las realizará un algoritmo, una máquina que «sustituirá a casi todos los trabajadores, desmontará la democracia y controlará nuestras vidas de principio a fin». ¿Quién se atreverá entonces a censurar esas obras dataístas, resultado de la bioingeniería, la nanotecnología y la inteligencia artificial, cuyo autor ya no será un Homo sapiens sino un «Homo deus»? Con suficientes datos y poder computacional, un algoritmo podrá entender a la persona mejor de lo que ella misma se entiende. El poder pasará de la persona (que tomaba decisiones basándose en instintos y conocimientos) al algoritmo, que podrá tomarlas mejor, de manera más fría e informada. Se irá cediendo poder voluntariamente.

Así las cosas, ¿el humanismo se acabará cuando creamos que hay un algoritmo que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos? ¿Será el fin del mismo cuando dejemos de decidir con nuestros sentimientos e intereses? Harari confía en los poetas, en los cineastas y en los artistas más que en los científicos, porque «los creadores mueven los sueños, y los sueños son la llave para hacer cosas en el mundo». Y yo también. Siempre habrá creadores con el talante social de Martínez Porras. Y la bala de plata del dataísmo quizá haga desaparecer a tanto político cazcarria del líder ciscado e inculto. Y hasta al líder mismo. Al menos eso hace prever la inadaptación a las condiciones del siglo XXI de los actuales políticos, que no entienden qué está pasando en el mundo. ¿Cómo iban a entenderlo si, en su atraso, la mayoría todavía no saben qué sucedió en los albores del XX, ni la significación política de las vanguardias artísticas? Ahora, eso sí, en sueldos y prebendas siempre están actualizados. Zánganos.