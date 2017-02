De buena fuente» es el periódico, tamaño folio, con el que el Ayuntamiento de Logroño intenta informar a los logroñeses de lo que supone que a los logroñeses les interesa saber. Hasta aquí, bien. Normalmente uno de los seis u ocho folios de los que consta el noticiero es una tribuna en la que cada uno de los miembros del club de los cinco (PP, PSOE, Cambia, Ciudadanos y Partido Riojano) dispone de unas mil quinientas palabras, verbo arriba, preposición abajo, para contar a la ciudadanía lo que les apetezca y como mejor les apetezca. Todos igual. Café para todos. Nada que ver con la representación consistorial. Democracia en estado puro. Hasta aquí, bien también.

Dicen que un escritor, al que le gustaba pasar por erudito, una vez terminados sus escritos se los daba a leer a Petra, su criada. Ya leídos, y cuando Petra se los devolvía, le preguntaba: ¿Los ha entendido? Sí, señorito, le contestaba la asistenta. Pues entonces hay que oscurecerlo. Hay que oscurecerlo.

En «De buena fuente», ese periódico del que les hablaba y con el que el Ayuntamiento intenta informarnos, el pasado 3 de febrero, el grupo político Cambia, en las mil quinientas palabras de rigor, adverbio arriba, adjetivo abajo, y en un texto que tituló «Pasos hacia otra economía: regeneración de baterías» nos informó textualmente de que «La actual situación económica, laboral y medioambiental no puede revertirse sin entrar en la generación de un nuevo modelo productivo que nos abra las puertas a la generación de empleo estable y de aumentar la relación entre los diferentes centros productivos y de consumo riojanos, apostando por una producción local y de cercanía real, que se aleje del actual modelo ultraliberal y especulativo» (sic).

Tras leerlo he de confesarles a ustedes que no pensé si los señores de Cambia llevaban o no llevaban razón en lo que escribieron, lo que pensé es que a mí me había pasado lo contrario de lo que le pasaba a la buena de Petra con su señorito. Yo, como entender, entender. no había entendido nada. Pero no me desanimé. Como ya me conocen, yo siempre inasequible al desaliento, empecé con el segundo párrafo de Cambia y leí: «Además, en busca de la reducción de la dependencia exterior de materias primas y que representan un elevado daño ambiental y de huella de carbono, debemos generar las sinergias y enlaces que desarrollen la economía circular y del post-consumo» (sic).

¡Toma Hilarión y vuelve a por otra!, tampoco entendí nada. Creo que era algo de ahorrar, lo que siempre está muy bien, pero no lo entendí. La cosa estaba poniéndose tan mal que a este paso iba a tener que llamar a Petra. Pero no lo hice, me rendí. Si, sé que esto les va a desilusionar pero me rendí. No entendía nada y, lo que era peor, tampoco entendía el motivo por el cuál no lo entendía, por lo que, armándome de valor, decidí escribir a esos señores de Cambia cuatro palabras, conjunción copulativa por arriba y por abajo, estas novecientas palabras y pico con las que termino mi artículo de hoy.

«Respetados y desconocidos informadores del grupo político Cambia: con relación a su texto publicado el tres de febrero en el periódico consistorial «De buena fuente» (o «De beneficioso venero», si más les apetece) es mi humilde opinión que debieran de tener en cuenta que toda aplicación indiscriminada de los factores influyentes exige de la precisión y determinación de las nuevas proposiciones. Pero piensen también que la práctica de la vida cotidiana prueba que el aumento constante, en cantidad y en extensión, de nuestra actividad, a la fuerza habrá de significar un auténtico y eficaz punto de partida de un sistema de formación que corresponda a nuestras necesidades. Por último, y no les molesto más, sólo añadir que, de no hacerlo así, un relanzamiento específico de todos los sectores implicados nos obligaría a un proceso de reestructuración y modernización del modelo de desarrollo. Sin más que añadir, gracias por su atención. Atentamente».

Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.

Nota: Petra dice que no lo entiende, ergo no hace falta oscurecerlo más.