Quién si su hijo pide pan le dará una piedra?». La frase es del evangelio de San Mateo, y el refrán era ya conocido en tiempos anteriores a Jesucristo, porque es constante universal el que los progenitores quieran darle a sus hijos lo más valioso, lo mejor que tienen.

O al menos era una constante universal en los tiempos en los que no teníamos cosas, pero teníamos tiempo. En esos siglos olvidados, afortunadamente, en los que cuando el padre le alargaba a su hijo una hogaza de pan, este le daba las gracias con una enorme sonrisa.

Hoy en día andamos sobrados de cosas y faltos de tiempo. Quizás eso sea el primer causante de que nos hayamos olvidado de vivir, de cuidarnos a nosotros mismos. Mi madre jamás en su vida hubiese imaginado que yo me haría unas salchichas precocinadas para cenar, y de verme por un agujerito cuando hago eso me daría una enorme colleja, bien merecida. Porque eso que estoy metiendo en mi cuerpo, aunque me permita hacer la cena en tres minutos y sentarme de una vez delante del sofá a ver una serie con mi pareja, es veneno. Un alimento ultraprocesado hecho a base de grasas animales, condimentado con químicos destinados a producir en mi cerebro una reacción instantánea que provoque una subida de endorfinas instantánea. Pero que aumentará mis posibilidades de convertirme en obeso si las consumo asiduamente.

Soy consciente de ello. También soy consciente de que no puedo darle a mis hijos perritos calientes a diario, aunque sería lo más cómodo para mí. Cocinarles un filete a la plancha y unas verduras, o unas judías verdes con huevos duros, me lleva diez minutos en lugar de tres, y resulta que ese alimento es sano, no ha salido de una bolsa y no les hace daño. No es cuestión de ponerme como ejemplo, es cuestión de concienciar de que uno de cada diez niños en España tiene sobrepeso, y que llevamos las mismas tendencias que Estados Unidos, donde son dos de cada diez los niños obesos.

Teniendo en cuenta que la mitad de los adultos españoles tienen sobrepeso, y que con toda seguridad esta será la primera causa de muerte dentro de quince años según la OCDE, me pregunto qué hace el sistema educativo español. O qué demonios (pongan aquí un taco muy fuerte) hace una escuela pública de Córdoba organizando una excursión a una famosa cadena de comida rápida, tal y como denunciaba esta semana una madre en las redes sociales. No era una salida a un museo y luego merienda en el restaurante. No. Era ir directamente al restaurante.

No sé quién es más irresponsable, si el dueño de la franquicia que propuso la visita o el colegio por aceptarla. Sí sé que si Jesucristo hubiese vivido en el siglo XXI, el evangelio de San Mateo diría «¿quién si su hijo le pide pan le dará comida basura?».