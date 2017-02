Todos les hacemos caso a los barómetros, salvo el tiempo. ¿Qué atmósfera política, más o menos respirable, nos aguarda? Nos hemos creído eso de que con el número dos nace la pena, que era una tesis romántica, pero ahora hay que repartirla entre cuatro, con el objetivo de que quepamos a más. Las célebres dos Españas son varias y en la variación está el disgusto. Fervoroso lector de Azorín, que aspiraba a condensar el tiempo, no logro entender ni que se pare, ni que tropiece. No soy más que un humilde periodista provincial, o ese alguien que aspira salvar instantes y a cantar lo cotidiano. Me admira la suficiencia de muchos admirables colegas. Los que no tienen la receta de la felicidad es porque no se han molestado en ir a la farmacia para que se la suministren.

Asistimos a mejorías parciales dentro de la gravedad. El PSOE, creo que por fortuna, a pesar de su infortunado líder último, es el partido que más ha ascendido en eso que llamamos la intención de voto, que no siempre coincide con la papeleta, ya que a veces se queda en un intento. ¡Quién supiera de los intríngulis políticos! Según don José Ortega y Gasset, al que solo tuteaban tres personas que no fueran sus parientes más cercanos, repitió mucho eso de que la política es una tarea desalmada, lo que no le impidió sumergirse en ella en cuerpo y alma, ni sobrenadar en aguas revueltas.

Son otros tiempos, pero seguimos teniendo pocas luces para iluminarlos. Sin elecciones al alcance de nuestra corta vista, el CIS asegura que el PSOE es el único que mejora resultados. ¿Será porque el invicto derrotado Pedro Sánchez ha dicho que dejará la política si pierde las primarias? Nadie lo sabe, ni siquiera él, pero tiene mucho mérito este señor. Más que el señor Mas. Los que están en las cuerdas no deben utilizarlas para ahorcarse. Para eso están sus partidarios.