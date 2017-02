Beneficiar al consumidor

A partir del 1 de marzo bajarán las tasas aeroportuarias que percibe AENA, un 2,2% anual durante cinco años, hasta completar una rebaja del 11% en 2021. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reunió ayer con las compañías aéreas que operan en España a las que solicitó que repercutan ese descenso en el precio de los billetes, en beneficio de los usuarios finales. El Gobierno -como ha reconocido Fomento- «no tiene capacidad legal» para forzar esta bajada general. Aunque algunas aerolíneas ya han anunciado que lo llevarán a cabo, no se ha producido un compromiso inmediato y global de todas. La rebaja de las tasas puede estimular claramente la demanda si las empresas la traducen en precios. El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, reveló además que el ministro apuntó que, si la experiencia es buena y se incrementa el tráfico aéreo, puede haber una nueva bajada, que lógicamente no se producirá si las compañías no repercuten la caída de los costes en los billetes para que se benefice el consumidor.