Hace unos años había una árbitra en la Tercera riojana. Era, para mí, una heroína moderna. No creo que ésa fuera su intención; creo que más bien se limitaba a hacer algo que le gustaba, sin muchos pensamientos filosóficos más. Pero para mí, que vi algunos de los partidos que pitó, que aquella mujer (Mayte Porro, se llamaba) aguantara 18 años por los campos de fútbol es, sí, una cosa heroica.

Porque lo de que la llamaran «puta» se daba por descontado. Que la mandaran a fregar o a la cocina, también. Que se acordaran de su regla, de su depilación o de su ropa interior era cosa de todos los días. Y así, semana tras semana, durante casi veinte temporadas.

Me he acordado de Mayte Porro esta semana, cuando una joven linier pasó en Arnedo por cuarto y mitad de lo mismo. Y he pensado en lo que decía Mayte en 2015: que en las casi dos décadas que habían pasado, los insultos apenas habían cambiado. Ni en cantidad ni en «calidad».

Que siguen siendo iguales, ya que no los mismos, los que se van al campo de fútbol y se dedican a llamar esas cosas a una mujer por el hecho básico de ser mujer. Porque, no, lo que les dicen a los árbitros con pene (que también les toca, cierto) no tiene ni por asomo la misma grosería, ni la misma agresividad.

Algo pasa en las gradas de fútbol que no se resigna a dejar de pasar. El otro día, verbigracia, una pandilla de desgraciados aficionados del Sevilla tuvieron los santos huevos de sacar una pancarta de apoyo a uno de sus 'colegas', acusado de violar en grupo a una chica en los pasados sanfermines. Y lo hicieron en el Sadar pamplonica, para más recochineo, para más herida, para dejar más claro la clase de subhumanos que son; tan cerca de la cueva de la que los demás salimos hace milenios.