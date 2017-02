No tengo ni idea de cómo, ni por qué. Pero he encontrado una conexión entre algunas letras de Joaquín Sabina con las declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su paseo del pasado jueves por La Rioja.

No lo sé. No me doy una explicación. Pero recuerdo aquel «un hombre sincero y sin infinito» de 'Postal de la Habana' y lo relaciono de inmediato con el ministro de Fomento. Como uno de los juegos de palabras con los que de niños acelerábamos el pasar de las tardes tediosas: playa/mar; lluvia/tristeza; colegio/deberes. Y en mí misma concluyo: un hombre sincero/Íñigo de la Serna. Se puede hacer lo que se puede hacer y no me pidan más, porque soy un hombre sin infinito... presupuesto.

El ministro vino, se reunió, compareció, visitó y abandonó la comunidad tras propinar un baño de realidad a la mitad de la población riojana. Concretamente a la que no reside en Logroño: ni desdoblamiento completo de la N-232, ni liberación anticipada de la autopista. Sólo la capital se puede sentir correspondida por De la Serna a cuenta de la ronda sur.

El resto deberá confiar en que los transportistas carguen con el 50% del desvío obligatorio de sus trayectos de la N-232 a la AP-68. Una medida que, salvo que el Gobierno regional se endeude más o negocie con inteligencia con la concesionaria, el sector deberá apuntar como un coste añadido a su cuenta de explotación.

Hay que ver. Sigo encontrando nexos. 'Lo niego todo' canta ahora el calavera jienense. Y me pongo a pensar en algún despacho donde desde el jueves se tararea la melodía: por encima del cadáver político del PP/lo niego todo; el desdoblamiento de la N-232 es irrenunciable/lo niego todo; la autopista no vertebra el territorio/lo niego todo. E infinidad de proclamaciones con las que durante años y años nos negaron la verdad.